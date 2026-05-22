От права до антикоррупции. Какие новые образовательные программы открывают в Каразина

В Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина в этом учебном году запускают ряд новых образовательных программ - от комплаенс-менеджмента и антикоррупционных практик до робототехники и киберфизических систем.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала ректор университета Татьяна Кагановская.

Новые факультеты не главное

По словам Кагановской, сейчас университет делает ставку не столько на создание новых факультетов, сколько на обновление самих образовательных программ.

"Сегодня ключевое - не количество структур, а актуальность программ, которые мы предлагаем молодежи", - отметила она.

Ректор объяснила, что университет пытается адаптировать образование к новым потребностям страны во время войны и будущего восстановления.

В университете откроют программы по комплаенс-менеджменту

Одним из новых направлений станет комплаенс-менеджмент. В университете запускают образовательно-профессиональные программы на бакалаврском и магистерском уровнях в области бизнеса, администрирования и права.

По словам Кагановской, это направление сочетает управление, право, этику, антикоррупционные практики и современные стандарты прозрачности бизнеса и государственного сектора.

Появится междисциплинарная программа по менеджменту и учету

Также Каразинский университет открывает программу "Менеджмент и учет в сфере коммерческой деятельности". Она будет сочетать управленческую, финансовую и аналитическую подготовку.

"Это ответ на запрос экономики, требующей специалистов нового типа - универсальных, гибких, способных работать в условиях быстрых изменений", - пояснила ректор.

В университете делают ставку и на робототехнику

Отдельно Кагановская выделила междисциплинарную программу "Киберфизические системы и робототехника". По ее словам, это одно из самых инновационных направлений, которое объединяет компьютерные науки, автоматизацию, инженерию и современные технологии.

"Такие специальности критически важны для технологического развития и обороноспособности государства", - подчеркнула она.

Как меняется образование в Украине

Ректор ХНУ имени Каразина считает, что в Украине сейчас формируется новая философия образования. Среди ключевых изменений она назвала междисциплинарность, гибкие форматы обучения, международную открытость и ориентацию на реальные потребности страны.

"Наша главная цель в том, чтобы каждый студент мог найти в университете свою траекторию развития и участия в будущем Украины", - подытожила Кагановская.