От права до антикоррупции. Какие новые образовательные программы открывают в Каразина
В Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина в этом учебном году запускают ряд новых образовательных программ - от комплаенс-менеджмента и антикоррупционных практик до робототехники и киберфизических систем.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала ректор университета Татьяна Кагановская.
Главное:
- Ставка на обновление: Вместо создания новых факультетов, ХНУ имени В. Н. Каразина фокусируется на осовременивании самих образовательных программ, адаптируя их к условиям войны и будущего восстановления.
- Комплаенс и прозрачность: На бакалавриате и магистратуре запускают программы по комплаенс-менеджменту.
- Универсальные экономисты: Открывается междисциплинарная программа "Менеджмент и учет в сфере коммерческой деятельности".
- Роботы и технологии: Наиболее инновационным направлением станет программа "Киберфизические системы и робототехника".
Новые факультеты не главное
По словам Кагановской, сейчас университет делает ставку не столько на создание новых факультетов, сколько на обновление самих образовательных программ.
"Сегодня ключевое - не количество структур, а актуальность программ, которые мы предлагаем молодежи", - отметила она.
Ректор объяснила, что университет пытается адаптировать образование к новым потребностям страны во время войны и будущего восстановления.
В университете откроют программы по комплаенс-менеджменту
Одним из новых направлений станет комплаенс-менеджмент. В университете запускают образовательно-профессиональные программы на бакалаврском и магистерском уровнях в области бизнеса, администрирования и права.
По словам Кагановской, это направление сочетает управление, право, этику, антикоррупционные практики и современные стандарты прозрачности бизнеса и государственного сектора.
Появится междисциплинарная программа по менеджменту и учету
Также Каразинский университет открывает программу "Менеджмент и учет в сфере коммерческой деятельности". Она будет сочетать управленческую, финансовую и аналитическую подготовку.
"Это ответ на запрос экономики, требующей специалистов нового типа - универсальных, гибких, способных работать в условиях быстрых изменений", - пояснила ректор.
В университете делают ставку и на робототехнику
Отдельно Кагановская выделила междисциплинарную программу "Киберфизические системы и робототехника". По ее словам, это одно из самых инновационных направлений, которое объединяет компьютерные науки, автоматизацию, инженерию и современные технологии.
"Такие специальности критически важны для технологического развития и обороноспособности государства", - подчеркнула она.
Как меняется образование в Украине
Ректор ХНУ имени Каразина считает, что в Украине сейчас формируется новая философия образования. Среди ключевых изменений она назвала междисциплинарность, гибкие форматы обучения, международную открытость и ориентацию на реальные потребности страны.
"Наша главная цель в том, чтобы каждый студент мог найти в университете свою траекторию развития и участия в будущем Украины", - подытожила Кагановская.
Ранее РБК-Украина писало, какие специальности в ХНУ имени Каразина самые дешевые. Так, стоимость контрактного обучения в Каразинском университете зависит от специальности, спроса и специфики образовательной программы, а сами вузы не могут устанавливать цены произвольно из-за индикативной себестоимости, определенной Кабмином.
Также мы рассказывали, что ХНУ планирует с 1 сентября 2026 года частично вернуть очное обучение для студентов всех факультетов, которые находятся в Харькове и области. Сейчас офлайн уже учатся студенты естественных специальностей, медики, физики и химики.