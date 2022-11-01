В Минобороны сообщили об атаке пропагандистов на ИТ-систему ВСУ: подробности

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.

"Эта ИПСО начата врагом именно сейчас, неслучайно, ведь недавно обновленная версия этой системы успешно представлена на ежегодной конференции экспертов и разработчиков NATO Tide Sprint", - говорится в сообщении.

Поэтому вскоре после этого враг с целью дискредитации начал атаковать систему и распространять сетью пропагандистских ресурсов информацию о якобы изломе и доступе к ее данным. Министерство обороны Украины сообщает, что система работает стабильно, данные в ней надежно защищены, и несанкционированные проникновения не зафиксированы.

"Информационные системы и инструменты, применяемые нашими защитниками, являются стратегической целью для врага, как и критическая или энергетическая инфраструктура страны", - заявили в Минобороны и подчеркнули, что ИПСО врага провальна.

Недавно украинские специалисты представили систему Delta. Этот программный продукт разрабатывается в Центре инноваций и развития оборонных технологий Минобороны при поддержке Минцифры и иностранных союзников.

Delta обеспечивает объемное понимание пространства боя в режиме реального времени, интегрирует информацию о противнике от различных сенсоров и источников, в том числе - разведданные, на цифровой карте, не требует дополнительных настроек и может работать на любом устройстве - ноутбуке, планшете или в мобильном телефоне.