Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 7 октября

В обменных пунктах Украины сегодня, 7 октября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 41,10 гривен за доллар. Курс евро упал на 15 копеек до 40,20 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 40,05 грн (40,20 - 6 октября)

продажа - 41,10 грн (41,15 - 6 октября) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 38,90 грн (39,05 - 6 октября),

продажа - 40,15 грн (40,35 - 6 октября) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 8,05 грн (8,05 - 6 октября),

продажа - 8,50 грн (8,50 - 6 октября) за злотый. Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 7 октября составляет 36,0768 гривен за евро (-0,1389 грн).