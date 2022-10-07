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Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 7 октября

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Украина, Пятница 07 октября 2022 11:53
Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 7 октября Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 7 октября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 41,10 гривен за доллар. Курс евро упал на 15 копеек до 40,20 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 40,05 грн (40,20 - 6 октября)
  • продажа - 41,10 грн (41,15 - 6 октября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 38,90 грн (39,05 - 6 октября),
  • продажа - 40,15 грн (40,35 - 6 октября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,05 грн (8,05 - 6 октября),
  • продажа - 8,50 грн (8,50 - 6 октября) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 7 октября составляет 36,0768 гривен за евро (-0,1389 грн).

Курс доллара снижается: сколько стоит валюта в Украине 7 октября

Напомним, по данным НБУ, рост курса доллара в сентябре был вызван двумя факторами: нагнетанием со стороны России и дефицитом наличной валюты.

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