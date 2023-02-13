Между Украиной и Россией идет первая в мире кибервойна, - Федоров

Россия год назад пыталась совершить вторжение не только физически, но и параллельно на киберфронте. Украине удалось выявить российских хакеров в информационных системах.

"Идет первая в мире кибервойна. Каждый день происходят атаки, десятки только фиксируемых атак. Сейчас точно киберцентр фиксирует атаки на определенные информационные системы - это 100%", - сказал министр.

По словам Федорова, Украине удалось наладить определенную систему защиты, позволяющую быстро реагировать на эти атаки и не позволять попадать врагу в информационные системы.

"Это большая системная работа и, поверьте, у меня, например, вчера было большое совещание, где было много наших экспертов, и мы сейчас в направлении построения инфраструктуры киберзащиты делаем следующий важный шаг. Будут определенные инвестиции и будет строиться несколько киберцентров. Это постоянный процесс развития ", – сказал Федоров.

В Украине, по словам министра, не было никакой сенситивной утечки информации за это время. "Могу точно сказать, что в этом направлении мы защищены и успешно контратакуем. Думаю, что сейчас на киберфронте в войне с Россией преимущество на нашей стороне. Но очень важно - это не значит, что завтра не может быть проблем", - сказал он.