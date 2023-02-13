ua ru
Пн, 13 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Между Украиной и Россией идет первая в мире кибервойна, - Федоров

Новина українською →
Украина, Понедельник 13 февраля 2023 10:18
Между Украиной и Россией идет первая в мире кибервойна, - Федоров Фото: министр цифровой трансформации Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Милан Лелич, Александр Белоус

Россия год назад пыталась совершить вторжение не только физически, но и параллельно на киберфронте. Украине удалось выявить российских хакеров в информационных системах.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Идет первая в мире кибервойна. Каждый день происходят атаки, десятки только фиксируемых атак. Сейчас точно киберцентр фиксирует атаки на определенные информационные системы - это 100%", - сказал министр.

По словам Федорова, Украине удалось наладить определенную систему защиты, позволяющую быстро реагировать на эти атаки и не позволять попадать врагу в информационные системы.

"Это большая системная работа и, поверьте, у меня, например, вчера было большое совещание, где было много наших экспертов, и мы сейчас в направлении построения инфраструктуры киберзащиты делаем следующий важный шаг. Будут определенные инвестиции и будет строиться несколько киберцентров. Это постоянный процесс развития ", – сказал Федоров.

В Украине, по словам министра, не было никакой сенситивной утечки информации за это время. "Могу точно сказать, что в этом направлении мы защищены и успешно контратакуем. Думаю, что сейчас на киберфронте в войне с Россией преимущество на нашей стороне. Но очень важно - это не значит, что завтра не может быть проблем", - сказал он.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что с начала полномасштабного вторжения Россия совершила против Украины более 2 тысяч кибератак .

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Кибератака
NEWS
Больше 500 оккупантов, три танка и 4 ББМ потеряла РФ в Украине за сутки
Больше 500 оккупантов, три танка и 4 ББМ потеряла РФ в Украине за сутки
DAILY
Михаил Федоров: Сейчас на киберфронте в войне с Россией преимущество на нашей стороне
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Михаил Федоров: Сейчас на киберфронте в войне с Россией преимущество на нашей стороне