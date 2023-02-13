Киберпреступники совершили новую атаку на Украину: в е-письмах "зашита" программа доступа

Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, предупреждает о новой кибератаке на организации и учреждения Украины с использованием программы Remote Utilities.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Госспецсвязи.

Как отмечается в сообщении ведомства, киберпреступники рассылают электронные письма вроде бы от имени аппарата СНБО, чтобы получить удаленный доступ к компьютерам.

"Специалисты CERT-UA зафиксировали массовое распространение опасных электронных писем, поступающих якобы от аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины. Они имеют тему "RE: Критическое обновление безопасности" и приложение в виде RAR-архива с названием "KB5017371 обновление системы безопасности.rar ". Архив содержит изображение-приманку "инструкция Важно прочитать.jpg" и сплит-архив с исполняемым файлом "KB5017371.exe", - предупреждают специалисты.

И добавляют, что при загрузке, распаковке и запуске содержимого архива на компьютер будет установлена легитимная программа Remote Utilities. Она предоставляет скрытый удаленный доступ к устройству третьим лицам. Выявленная активность отслеживается по идентификатору UAC-0096.

Детали - на сайте CERT-U.

Кроме того, специалисты Госспецсвязи напоминают очередные правила безопасности при пользовании электронной почтой или мессенджерами: