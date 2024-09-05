С начала суток произошло 111 боев. Генштаб рассказал о текущей ситуации на фронте

Российские обстрелы

Как отметили в Генштабе, продолжают подвергаться российским артиллерийским и минометным обстрелам приграничные районы Сумской области. Так, сегодня оккупанты обстреляли населенные пункты Бобыловка, Порозок, Степок и Покровка.

Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБами по Сумам, Гриценко, Семейкино, Партизанскому, Ямполю, Юнаковке, Рекам, Киянице и Новой Сечи.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении произошло шесть боестолкновений. Противник штурмовал оборонительные рубежи наших подразделений близ Волчанска, где до сих пор продолжаются два столкновения. Также россияне совершили авиаудар по Харькову.

На Купянском направлении с начала суток велось 10 боев. Враг проводил наступательные действия возле Синьковки, Табаевки, Глушковки, Лозовой и Андреевки. В настоящее время продолжаются шесть атак оккупантов.

На Лиманском направлении произошло 13 боевых столкновений. Противник штурмовал неподалеку от Дружелюбовки, Чернещины, Невского, Макеевки и Новосадового. Сейчас продолжаются три вражеских атаки. Кроме этого, захватчики дважды ударили КАБами по Шейковке.

На Северском направлении Силы обороны останавливали четыре наступательных действия россиян вблизи Верхнекаменского и Спорного, где сейчас идет один бой. Ситуация под контролем наших войск.

На Краматорском направлении произошло восемь боестолкновений. Захватчики пытались штурмовать наши позиции возле Предтечино, Ивановского, Иванополья и Клещиевки. Три атаки до сих пор продолжаются. К тому же авиация агрессора сбросила КАБ возле Часового Яра и Иванополья.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций недалеко от Торецка и Нелиповки. Шесть боестолкновений завершено, пять - продолжается.

На Покровском направлении противник совершил 27 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Новогродовка, Новотроицкое, Гродовка и Михайловка. Силы обороны Украины сдерживают давление войск РФ и отразили 21 атаку, сейчас продолжаются шесть боев. Потери врага в этом направлении уточняются.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 23 раза возле Лисовки, Украинска, Галицыновки, Красногоровки, Константиновки и Георгиевки. Девятнадцать попыток продвинуться отражено, четыре - еще продолжаются.

На Времивском направлении противник шесть раз штурмовал наши позиции, в частности, у Водяного и Угледара. Четыре боя завершены, два - до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении без боевых столкновений, но с привлечением авиации захватчики избивали НАРами по Белогорью.

На Ореховском направлении враг производил наступательное действие в районе Работино. Бой еще продолжается.

На Приднепровском направлении оккупанты потерпели поражение, дважды атакуя оборонительные рубежи украинских защитников.

"На других направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений", - добавили в Генштабе.