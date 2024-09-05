В течение суток 138 боев, на ряде направлений враг привлекал авиацию, - Генштаб

За прошедшие сутки, 4 сентября, на линии фронта состоялось 138 боевых столкновений. На ряде направлений враг привлекал авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли шесть ударов по скоплениям живой силы противника, двум средствам ПВО и еще двум важным объектам противника", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении состоялось два боевых столкновения в районах Волчанска. Россияне активно задействовали БПЛА.

На Купянском направлении россияне 17 раз атаковали у Синьковки, Глушковки, Лозовой, Берестового и Мясожаровки.

На Лиманском направлении враг 27 раз атаковал неподалеку Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Новосадового, Невского и Торского.

На Северском направлении отражено четыре штурмовых действия. Оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении остановлено шесть вражеских попыток прорвать нашу оборону. Враг, при поддержке авиации, прилагал усилия в районе Часового Яра и Калиновки.

На Торецком направлении россияне 15 раз проводили атаки на позиции наших защитников в районах Нелиповки, Торецка и Нью-Йорка.

На Покровском направлении отбито 52 штурма и атаки в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродовки, Гродовки, Селидово, Николаевки и Миролюбовки. Враг также привлекал авиацию.

На Кураховском направлении остановлены атаки вблизи Георгиевки, Константиновки и Красногоровки, где враг 46 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении россияне совершили четыре штурма наших позиций у Константиновки и Водяного.

На Ореховском направлении состоялось два боевых столкновения в районах Роботино и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с занимаемых рубежей. Пять атак россиян успеха не имели.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 621 тысяч единиц личного состава. За прошедшие сутки Силы обороны "отминусовали" еще 1200 российских террористов. Также было уничтожено: