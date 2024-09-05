Від початку доби відбулося 111 боїв. Генштаб розповів про поточну ситуацію на фронті

Російські обстріли

Як зазначили у Генштабі, продовжують потерпати від російських артилерійських та мінометних обстрілів прикордонні райони Сумської області. Так, сьогодні окупанти обстріляли населені пункти Бобилівка, Порозок, Степок та Покровка.

Крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по Сумах, Гриценковому, Сімейкиному, Партизанському, Ямполю, Юнаківці, Річках, Кияниці та Новій Січі.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку відбулося шість боєзіткнень. Противник штурмував оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Вовчанська, де досі тривають два зіткнення. Також росіяни здійснили авіаудар по Харкову.

На Куп’янському напрямку з початку доби точилося 10 боїв. Ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Табаївки, Глушківки, Лозової та Андріївки. На цей час продовжуються шість атак окупантів.

На Лиманському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень. Противник штурмував неподалік Дружелюбівки, Чернещини, Невського, Макіївки та Новосадового. Наразі тривають три ворожі атаки. Крім цього, загарбники двічі вдарили КАБами по Шийківці.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупиняли чотири наступальні дії росіян поблизу Верхньокам’янського та Спірного, де зараз триває один бій. Ситуація під контролем наших військ.

На Краматорському напрямку відбулося вісім боєзіткнень. Загарбники намагалися штурмувати наші позиції біля Предтечиного, Іванівського, Іванопілля та Кліщіївки. Три атаки досі продовжуються. До того ж авіація агресора скинула КАБи біля Часового Яру та Іванопілля.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій неподалік Торецька та Неліпівки. Шість боєзіткнень завершено, п’ять - триває.

На Покровському напрямку противник здійснив 27 штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Новотроїцьке, Гродівка та Михайлівка. Сили оборони України стримують натиск військ РФ та відбили 21 атаку, наразі продовжуються шість боїв. Втрати ворога на цьому напрямку уточнюються.

На Курахівському напрямку загарбники атакували 23 рази поблизу Лисівки, Українська, Галицинівки, Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки. Дев’ятнадцять спроб просунутися відбито, чотири - ще тривають.

На Времівському напрямку противник шість разів штурмував наші позиції, зокрема, біля Водяного та Вугледара. Чотири бої завершено, два - досі продовжуються.

На Гуляйпільському напрямку без бойових зіткнень, але із залученням авіації загарбники били НАРами по Білогір'ю.

На Оріхівському напрямку ворог проводив наступальну дію у районі Роботиного. Бій ще триває.

На Придніпровському напрямку окупанти зазнали поразки, двічі атакуючи оборонні рубежі українських захисників.

"На інших напрямках оперативна обстановка - без суттєвих змін", - додали у Генштабі.