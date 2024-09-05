РФ за сутки потеряла 1200 военных и десятки ББМ и артсистем, - Генштаб обновил данные

За прошедшие сутки, с 4 на 5 сентября, Россия потеряла в войне против Украины 1200 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 21 ББМ и 31 артиллерийскую систему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ в Telegram.

Напомним, что по данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 22:00, 5 сентября, на фронте с начала суток было зафиксировано 164 боя. 49 из них только на Покровском направлении. Однако уже ближе к вечеру Силам обороны Украины удалось отбить 47 атак, еще две продолжались.

Также отметим, что согласно информации Генштаба, враг проявил наибольшую активность на пяти направлениях, а именно: на Покровском, Кураховском, Купянском, Лиманском и Торецком.

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