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С начала суток на фронте произошло 71 боестолкновение, - Генштаб

Фото: иллюстрированное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С начала суток, 13 июня, на линии фронта состоялось 71 боестолкновение. Горячее всего на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Горячее всего сейчас на Покровском направлении. По всей линии фронта украинские защитники препятствуют попыткам российских оккупантов прорвать нашу оборону и наносят им потери", - рассказывает Генштаб. 

Ситуация на направлениях 

На Харьковском направлении россияне дважды атаковали в районе Глубокого и западнее Тихого. В настоящее время продолжается боестолкновение вблизи Волчанска.

На Купянском направлении отражены две вражеские атаки россиян. Еще столько же боестолкновений продолжаются.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили три штурмовых действия оккупантов. Бои продолжаются вблизи Грековки и Невского.

На Краматорском направлении отбито шесть вражеских атак. Еще две продолжаются вблизи Нового и Андреевки.

На Покровском направлении горячее всего. С начала суток уже 26 атакующих действий на позиции наших войск в районах Новоалександровки, Калинового, Новоселовки Первой, Евгеновки, Новопокровского, Межевого и Невельского. Активно работает вражеская авиация. Отбито 16 штурмов, еще 10 - продолжаются. 

На Кураховском направлении продолжаются бои вблизи Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки. Общее количество атак здесь возросло до 16. Силы обороны успешно 10 штурмовых действий российских захватчиков. Еще шесть боевых столкновений продолжаются. 

Ситуация на фронте 

За прошедшие сутки, 12 июня, Силы обороны "отминусовали" еще 980 россиян. С начала полномасштабной войны Россия потеряла около 522 810 солдат. 

Также как рассказывали аналитики Института изучения войны (ISW), страна-террорист все чаще начала использовать новобранцев из Сербии, Кубы и африканских стран для войны против Украины. 

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