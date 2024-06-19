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ВСУ имели успех на Харьковском направлении, враг давит около Сватово и Авдеевки: карты ISW

Среда 19 июня 2024 07:10
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ВСУ имели успех на Харьковском направлении, враг давит около Сватово и Авдеевки: карты ISW Фото: в ISW рассказали о ситуации на фронте в Украине (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные в ходе контратаки восстановили позиции в Харьковской области вблизи Липцев, но возле Волчанска фиксируется продвижение российских оккупантов. Также захватчики давят возле Сватово и Авдеевки.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Сообщается, что ВСУ недавно отбили позиции вблизи Липцев 18 июня.

Заместитель командира батальона беспилотников ВСУ, работающего в этом районе, сообщил, что украинские силы отразили позиции вблизи Глубокого (на севере от Липцев) в течение последних нескольких дней.

Российские "военкоры" также утверждали, что ВСУ продолжали контратаки под Глубоким.

Командир батальона ВСУ рассказал, что оккупанты постоянно ведут штурм и быстро пополняют резервы на Харьковском направлении, что способствует высокой интенсивности боев в этом районе.

Несколько российских источников утверждали, что ВСУ разворачивают подкрепление ближе к линии фронта на севере Харьковской области, демонстрируя попытки отвоевать территорию, которую оккупировали войска РФ.

Бои также продолжались около Липцев, Зеленого и Нескучного 17 и 18 июня.

Российские захватчики недавно продвинулись в Волчанске. Геолокационные кадры, опубликованные 18 июня, показывают, что оккупанты недавно немного продвинулись на территории Агрегатного завода в центре Волчанска.

18 июня в Волчанске продолжались бои, и российский "военкор" утверждал, что линия фронта в Волчанске часто нечеткая, после чего украинские и российские войска могут удерживать позиции "на расстоянии нескольких метров".

ВСУ имели успех на Харьковском направлении, враг давит около Сватово и Авдеевки: карты ISW

Операция №2 - Луганская область

Российские оккупанты недавно незначительно продвинулись к западу от Кременной во время продолжения атак вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная 18 июня.

Геолокационные кадры, опубликованные 18 июня, показывают, что войска РФ недавно незначительно продвинулись к северо-востоку от Торского.

Действовавшая на Сватовском направлении бригада заявила, что подразделения российских 3-й и 144-й мотострелковых дивизий, включая танковые полки и усиленные дополнительными отрядами спецназа и ПВК, пытаются продвинуться вдоль линии Чернещина - Первомайское, чтобы захватить Борову.

В бригаде отметили, что оккупанты 18 июня значительно активизировали боевые действия на Сватовском направлении.

Украинские источники сообщали, что войска РФ сосредотачивают большую группировку численностью до 10 тысяч личного состава и 450 единиц военной техники, в том числе 200 артиллерийских систем, вдоль района Райгородка - Нововодяне, и что оккупанты в течение нескольких недель искали слабые места в обороне.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы продвинулись к западу от Крахмального в направлении Песчаного 17 и 18 июня.

Российские оккупанты продолжали атаки вблизи Синьковки, Ивановки, Степной Новоселовки, Котляровки, Берестового, близ Грековки и Макеевки, Тернов и в районе Серебрянского лесничества 17 и 18 июня.

ВСУ имели успех на Харьковском направлении, враг давит около Сватово и Авдеевки: карты ISW

Операция №3 - Донецкая область

18 июня российские оккупанты активизировали локализованные наступательные действия на Северском направлении.

17 и 18 июня захватчики продолжали наступление в районе Верхнекаменского, Спорного и Выемки, а также в районе Раздолевки.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 18 июня российские оккупанты активизировали наступательные действия на Северском направлении.

ВСУ имели успех на Харьковском направлении, враг давит около Сватово и Авдеевки: карты ISW

18 июня войска РФ продолжали атаковать район Часового Яра, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

17 и 18 июня оккупанты продолжали атаки в пределах восточной части Часового Яра в микрорайоне Новый, вблизи Григоровки, Богдановки, Ивановского и близ Клещиевки и Андреевки.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 18 июня российские оккупанты также совершили 5 наземных атак в направлении Торецка, вблизи Нью-Йорка, Северного и Южного.

ВСУ имели успех на Харьковском направлении, враг давит около Сватово и Авдеевки: карты ISW

Российские захватчики недавно продвинулись к северо-западу и западу от Авдеевки.

Геолокационные кадры, опубликованные 18 июня, показывают, что оккупанты продвинулись севернее Сокола, а российский "военкор" утверждал, что путинские войска якобы продвинулись даже севернее поселение.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 17 и 18 июня, показывают, что российские войска также продвигались в полях, приближавшихся к восточной окраине Яснобродовки.

Российские блоггеры также утверждали, что войска РФ продвинулись к северо-западу от Архангельского, в пределах Сокола, в направлении Евгенивки, к северо-востоку от Евгенивки и к северу от Уманского, однако в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

17 и 18 июня также продолжались бои в районе Новоалександровки, Новоселовки Первой, Калинового, Александрополя и Новопокровского, в районе Уманского и Нетайлового.

Представитель бригады ВСУ, которая, вероятно, воюет в Донецкой области, заявил, что российские оккупанты действуют небольшими группами по 5-6 человек, которые имеют мобильные средства радиоэлектронной борьбы, вероятно, для защиты от беспилотников.

ВСУ имели успех на Харьковском направлении, враг давит около Сватово и Авдеевки: карты ISW

18 июня российские захватчики продолжали наступательные операции западнее и юго-западнее города Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Оккупанты продолжали атаки вблизи Красногоровки и Георгиевки, возле Парасковеевки, Максимильяновки, Константиновки и Владимировки 17 и 18 июня.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ атакуют окрестности Константиновки и Максимилиановки, но пока не зашли в населенный пункт.

Блогер рассказывал, что войска РФ якобы вытеснили украинские силы из Прасковьевки, но еще не контролируют все поселения.

Российские войска 17 и 18 июня продолжали атаки в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей вблизи Урожайного и Новодаровки, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Сообщается, что российские войска радиационной, химической и биологической защиты 36-й ООС наносят удары с термобарической артиллерии ТОС-1А вблизи Урожайного.

Опубликованные 18 июня кадры с геолокацией показывают, как украинские войска наносят удар по российской термобарической артиллерийской системе ТОС-1А восточнее Старомлиновки с помощью беспилотника-FPV.

"Южная ось"

17 и 18 июня российские оккупанты продолжали штурм западной Запорожской области, но не продвинулись.

Сообщается, что российские оккупанты атаковали вблизи Малой Токмачки и Новоданиловки.

Российский военкор утверждает, что украинские войска продолжают использовать большое количество FPV дронов на Запорожском направлении, и что эти беспилотники продолжают усложнять российские атаки в этом районе.

ВСУ имели успех на Харьковском направлении, враг давит около Сватово и Авдеевки: карты ISW

Российские и украинские войска продолжали вести позиционные бои на левом берегу Херсонской области в районе Крынок и Казачьих Лагерей 17 и 18 июня.

ВСУ имели успех на Харьковском направлении, враг давит около Сватово и Авдеевки: карты ISW

Ситуация на фронте

Ранее в генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 18 июня рассказали, что на фронте в течение суток и по состоянию на 22:00 было зафиксировано 113 боевых столкновений.

Также в военном командовании отметили, что российские оккупанты активизировали свои усилия также и на Краматорском направлении.

Добавим, в тот же день в Генштабе информировали, что после длительного затишья российские захватчики активизировались на Торецком направлении.

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