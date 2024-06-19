ВСУ имели успех на Харьковском направлении, враг давит около Сватово и Авдеевки: карты ISW

Украинские военные в ходе контратаки восстановили позиции в Харьковской области вблизи Липцев, но возле Волчанска фиксируется продвижение российских оккупантов. Также захватчики давят возле Сватово и Авдеевки.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны ( ISW) .

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Сообщается, что ВСУ недавно отбили позиции вблизи Липцев 18 июня.

Заместитель командира батальона беспилотников ВСУ, работающего в этом районе, сообщил, что украинские силы отразили позиции вблизи Глубокого (на севере от Липцев) в течение последних нескольких дней.

Российские "военкоры" также утверждали, что ВСУ продолжали контратаки под Глубоким.

Командир батальона ВСУ рассказал, что оккупанты постоянно ведут штурм и быстро пополняют резервы на Харьковском направлении, что способствует высокой интенсивности боев в этом районе.

Несколько российских источников утверждали, что ВСУ разворачивают подкрепление ближе к линии фронта на севере Харьковской области, демонстрируя попытки отвоевать территорию, которую оккупировали войска РФ.

Бои также продолжались около Липцев, Зеленого и Нескучного 17 и 18 июня.

Российские захватчики недавно продвинулись в Волчанске. Геолокационные кадры, опубликованные 18 июня, показывают, что оккупанты недавно немного продвинулись на территории Агрегатного завода в центре Волчанска.

18 июня в Волчанске продолжались бои, и российский "военкор" утверждал, что линия фронта в Волчанске часто нечеткая, после чего украинские и российские войска могут удерживать позиции "на расстоянии нескольких метров".

Операция №2 - Луганская область

Российские оккупанты недавно незначительно продвинулись к западу от Кременной во время продолжения атак вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная 18 июня.

Геолокационные кадры, опубликованные 18 июня, показывают, что войска РФ недавно незначительно продвинулись к северо-востоку от Торского.

Действовавшая на Сватовском направлении бригада заявила, что подразделения российских 3-й и 144-й мотострелковых дивизий, включая танковые полки и усиленные дополнительными отрядами спецназа и ПВК, пытаются продвинуться вдоль линии Чернещина - Первомайское, чтобы захватить Борову.

В бригаде отметили, что оккупанты 18 июня значительно активизировали боевые действия на Сватовском направлении.

Украинские источники сообщали, что войска РФ сосредотачивают большую группировку численностью до 10 тысяч личного состава и 450 единиц военной техники, в том числе 200 артиллерийских систем, вдоль района Райгородка - Нововодяне, и что оккупанты в течение нескольких недель искали слабые места в обороне.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы продвинулись к западу от Крахмального в направлении Песчаного 17 и 18 июня.

Российские оккупанты продолжали атаки вблизи Синьковки, Ивановки, Степной Новоселовки, Котляровки, Берестового, близ Грековки и Макеевки, Тернов и в районе Серебрянского лесничества 17 и 18 июня.

Операция №3 - Донецкая область

18 июня российские оккупанты активизировали локализованные наступательные действия на Северском направлении.

17 и 18 июня захватчики продолжали наступление в районе Верхнекаменского, Спорного и Выемки, а также в районе Раздолевки.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 18 июня российские оккупанты активизировали наступательные действия на Северском направлении.

18 июня войска РФ продолжали атаковать район Часового Яра, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

17 и 18 июня оккупанты продолжали атаки в пределах восточной части Часового Яра в микрорайоне Новый, вблизи Григоровки, Богдановки, Ивановского и близ Клещиевки и Андреевки.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 18 июня российские оккупанты также совершили 5 наземных атак в направлении Торецка, вблизи Нью-Йорка, Северного и Южного.

Российские захватчики недавно продвинулись к северо-западу и западу от Авдеевки.

Геолокационные кадры, опубликованные 18 июня, показывают, что оккупанты продвинулись севернее Сокола, а российский "военкор" утверждал, что путинские войска якобы продвинулись даже севернее поселение.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 17 и 18 июня, показывают, что российские войска также продвигались в полях, приближавшихся к восточной окраине Яснобродовки.

Российские блоггеры также утверждали, что войска РФ продвинулись к северо-западу от Архангельского, в пределах Сокола, в направлении Евгенивки, к северо-востоку от Евгенивки и к северу от Уманского, однако в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

17 и 18 июня также продолжались бои в районе Новоалександровки, Новоселовки Первой, Калинового, Александрополя и Новопокровского, в районе Уманского и Нетайлового.

Представитель бригады ВСУ, которая, вероятно, воюет в Донецкой области, заявил, что российские оккупанты действуют небольшими группами по 5-6 человек, которые имеют мобильные средства радиоэлектронной борьбы, вероятно, для защиты от беспилотников.

18 июня российские захватчики продолжали наступательные операции западнее и юго-западнее города Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Оккупанты продолжали атаки вблизи Красногоровки и Георгиевки, возле Парасковеевки, Максимильяновки, Константиновки и Владимировки 17 и 18 июня.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ атакуют окрестности Константиновки и Максимилиановки, но пока не зашли в населенный пункт.

Блогер рассказывал, что войска РФ якобы вытеснили украинские силы из Прасковьевки, но еще не контролируют все поселения.

Российские войска 17 и 18 июня продолжали атаки в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей вблизи Урожайного и Новодаровки, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Сообщается, что российские войска радиационной, химической и биологической защиты 36-й ООС наносят удары с термобарической артиллерии ТОС-1А вблизи Урожайного.

Опубликованные 18 июня кадры с геолокацией показывают, как украинские войска наносят удар по российской термобарической артиллерийской системе ТОС-1А восточнее Старомлиновки с помощью беспилотника-FPV.

"Южная ось"

17 и 18 июня российские оккупанты продолжали штурм западной Запорожской области, но не продвинулись.

Сообщается, что российские оккупанты атаковали вблизи Малой Токмачки и Новоданиловки.

Российский военкор утверждает, что украинские войска продолжают использовать большое количество FPV дронов на Запорожском направлении, и что эти беспилотники продолжают усложнять российские атаки в этом районе.

Российские и украинские войска продолжали вести позиционные бои на левом берегу Херсонской области в районе Крынок и Казачьих Лагерей 17 и 18 июня.

Ситуация на фронте

Ранее в генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 18 июня рассказали, что на фронте в течение суток и по состоянию на 22:00 было зафиксировано 113 боевых столкновений.

Также в военном командовании отметили, что российские оккупанты активизировали свои усилия также и на Краматорском направлении.

Добавим, в тот же день в Генштабе информировали, что после длительного затишья российские захватчики активизировались на Торецком направлении.