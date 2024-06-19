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Еще 1130 захватчиков, 48 артсистем и 12 ББМ. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Среда 19 июня 2024 07:17
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Еще 1130 захватчиков, 48 артсистем и 12 ББМ. Генштаб обновил потери РФ в Украине Фото: российская армия потеряла за сутки более 1100 солдат (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Потери России в войне в Украине за сутки с 18 на 19 июня, составили 1130 оккупантов. В целом с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял около 529 750 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 12 боевых бронированных машин и 48 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - приблизительно 529 750 (+1130) человек ликвидировано;
  • танков - 7984 (+10) ед;
  • боевых бронированных машин - 15 319 (+12) ед;
  • артиллерийских систем - 14 007 (+48) ед;
  • РСЗО - 1104 ед;
  • средства ПВО - 857 (+4) ед;
  • самолетов - 359 ед;
  • вертолетов - 326 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 221 (+34) ед;
  • крылатых ракет - 2297 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19 078 (+47) ед;
  • специальной техники - 2351 (+7) ед.

Еще 1130 захватчиков, 48 артсистем и 12 ББМ. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Напомним, ночью 19 июня россияне атаковали ударными дронами "Шахед" западные области.

В поселке Малехов возле Львова прогремел взрыв. В результате прилета повреждены дома и офисное помещение, есть раненый.

По данным ISW, в ночь с 17 на 18 июня ВСУ атаковали российские нефтебазы в Ростовской области и Краснодарском крае ракетами "Нептун" отечественного производства.

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