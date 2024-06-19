Еще 1130 захватчиков, 48 артсистем и 12 ББМ. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине за сутки с 18 на 19 июня, составили 1130 оккупантов. В целом с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял около 529 750 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 12 боевых бронированных машин и 48 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.06.24 ориентировочно составили:

Напомним, ночью 19 июня россияне атаковали ударными дронами "Шахед" западные области.

В поселке Малехов возле Львова прогремел взрыв. В результате прилета повреждены дома и офисное помещение, есть раненый.

По данным ISW, в ночь с 17 на 18 июня ВСУ атаковали российские нефтебазы в Ростовской области и Краснодарском крае ракетами "Нептун" отечественного производства.

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