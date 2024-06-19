Еще 1130 захватчиков, 48 артсистем и 12 ББМ. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Потери России в войне в Украине за сутки с 18 на 19 июня, составили 1130 оккупантов. В целом с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял около 529 750 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 12 боевых бронированных машин и 48 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.06.24 ориентировочно составили:
- личного состава - приблизительно 529 750 (+1130) человек ликвидировано;
- танков - 7984 (+10) ед;
- боевых бронированных машин - 15 319 (+12) ед;
- артиллерийских систем - 14 007 (+48) ед;
- РСЗО - 1104 ед;
- средства ПВО - 857 (+4) ед;
- самолетов - 359 ед;
- вертолетов - 326 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 221 (+34) ед;
- крылатых ракет - 2297 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 19 078 (+47) ед;
- специальной техники - 2351 (+7) ед.
Напомним, ночью 19 июня россияне атаковали ударными дронами "Шахед" западные области.
В поселке Малехов возле Львова прогремел взрыв. В результате прилета повреждены дома и офисное помещение, есть раненый.
По данным ISW, в ночь с 17 на 18 июня ВСУ атаковали российские нефтебазы в Ростовской области и Краснодарском крае ракетами "Нептун" отечественного производства.
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