Фото: от взрыва на российской мине в Херсонской области погиб мужчина (Виталий Носач, РБК-Украина)

В понедельник, 20 марта, на российской мини взорвался житель Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.