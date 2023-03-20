Від підриву на російській міні у Херсонській області загинув чоловік

У понеділок, 20 березня, на російській міні підірвався житель Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"У лісосмузі за селом Станіслав на ворожій міні підірвався 18-річний хлопець", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через тяжкі травми він загинув на місці.

"Дуже прошу всіх мешканців Херсонської області бути обережними. Не відвідуйте місця, де ще не працювали вибухотехніки", - написав голова області.