Від підриву на російській міні у Херсонській області загинув чоловік
У понеділок, 20 березня, на російській міні підірвався житель Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
"У лісосмузі за селом Станіслав на ворожій міні підірвався 18-річний хлопець", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що через тяжкі травми він загинув на місці.
"Дуже прошу всіх мешканців Херсонської області бути обережними. Не відвідуйте місця, де ще не працювали вибухотехніки", - написав голова області.
Нагадаємо, що житель Херсонської області сьогодні, 20 березня, підірвався на ворожій вибухівці. Чоловік отримав важку травму.
У селі Мала Сейдеминуха Херсонській області 57-річний цивільний підірвався на ворожій міні. Внаслідок вибуху чоловік отримав важкі поранення.
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