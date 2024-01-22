От получения паспорта РФ до терроризма. За что Зеленский предлагает лишать гражданства

Граждан Украины предлагается лишать гражданства в случае добровольного приобретения гражданства государства признанного ВР государством-агрессором или государством оккупантом или гражданства подданства другого государства, которое не определено как государство.

Добровольным приобретением гражданства другого государства считаются все случаи, когда гражданин Украины для приобретения гражданства должен был обратиться с заявлением или ходатайством о таком приобретении в соответствии с порядком, установленным национальным законодательством этого государства.

Кроме случая, предусмотрено частью шестой статьи 5 закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины".

Не считаются добровольным приобретением другого гражданства:

одновременное приобретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства или государств;

приобретение ребенком, который является гражданином Украины гражданства своих усыновителей вследствие усыновления его иностранцами;

автоматическое приобретение гражданином Украины другого гражданства вследствие брака с иностранцем;

автоматическое приобретение гражданином Украины достигшим совершеннолетия другого гражданства вследствие применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства другого государства.

Среди причин принудительного лишения гражданства Украины также есть:

использование совершеннолетним гражданином Украины, который имеет гражданство иностранного государства, на территории Украины паспортного документа иностранца, следствием которого является создание угроз национальной безопасности или национальным интересам Украины;

приобретение лицом гражданства Украины вследствие представления ложных сведений, поддельных документов, сокрытие любого существенного факта, при наличии которого в отношении лица не могло быть принято решение о принятии в гражданство Украины.

невыполнение обязательства о сдаче экзаменов по основам Конституции Украины, Истории Украины и на уровень владения государственным языком;

установление факта прохождения лицом военной службы по контракту в государстве-агрессоре или государстве-оккупанте.

Кроме этого, основанием для прекращения гражданства также может стать вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лиц, осужденных в Украине за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также за совершение террористического акта, или за восприятие совершения террористического акта.

Участие в вооруженной агрессии против Украины также считается основанием для прекращения действия украинского гражданства.

Однако, положения пунктов 1, 2, 4-6 данного законопроекта не применяются, если в результате этого гражданин Украины станет лицом без гражданства.

Датой прекращения гражданства является дата издания соответствующего указа президента Украины.

Множественное гражданство в Украине

Отметим, что множественное гражданство - это статус гражданства, при котором лицо последовательно признается гражданином (гражданкой) двух или более стран по законам этих стран. Впрочем, Конституция Украины (статья 4) определяет, что в Украине существует единое гражданство.

В октябре 2023 года в МИДе заявили, что считают необходимым введение множественного гражданства в Украине. Но должны быть исключения, касающиеся запрета на любое двойное гражданство с государством-агрессором.

Еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину рассматривали возможность на законодательном уровне урегулировать вопросы множественного гражданства.

В декабре 2021 года президент Владимир Зеленский вносил в Верховную раду законопроект о множественном гражданстве, но документ так и не успели рассмотреть.

Сегодня Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве.

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