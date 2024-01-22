От получения паспорта РФ до терроризма. За что Зеленский предлагает лишать гражданства

Президент Владимир Зеленский сегодня внес в Раду законопроект о множественном гражданстве. Среди прочего он определяет основания для потери украинского гражданства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст законопроекта на портале Верховной рады Украины.
Граждан Украины предлагается лишать гражданства в случае добровольного приобретения гражданства государства признанного ВР государством-агрессором или государством оккупантом или гражданства подданства другого государства, которое не определено как государство.
Добровольным приобретением гражданства другого государства считаются все случаи, когда гражданин Украины для приобретения гражданства должен был обратиться с заявлением или ходатайством о таком приобретении в соответствии с порядком, установленным национальным законодательством этого государства.
Кроме случая, предусмотрено частью шестой статьи 5 закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины".
Не считаются добровольным приобретением другого гражданства:
Среди причин принудительного лишения гражданства Украины также есть:
Кроме этого, основанием для прекращения гражданства также может стать вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лиц, осужденных в Украине за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также за совершение террористического акта, или за восприятие совершения террористического акта.
Участие в вооруженной агрессии против Украины также считается основанием для прекращения действия украинского гражданства.
Однако, положения пунктов 1, 2, 4-6 данного законопроекта не применяются, если в результате этого гражданин Украины станет лицом без гражданства.
Датой прекращения гражданства является дата издания соответствующего указа президента Украины.
Отметим, что множественное гражданство - это статус гражданства, при котором лицо последовательно признается гражданином (гражданкой) двух или более стран по законам этих стран. Впрочем, Конституция Украины (статья 4) определяет, что в Украине существует единое гражданство.
В октябре 2023 года в МИДе заявили, что считают необходимым введение множественного гражданства в Украине. Но должны быть исключения, касающиеся запрета на любое двойное гражданство с государством-агрессором.
Еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину рассматривали возможность на законодательном уровне урегулировать вопросы множественного гражданства.
В декабре 2021 года президент Владимир Зеленский вносил в Верховную раду законопроект о множественном гражданстве, но документ так и не успели рассмотреть.
Сегодня Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве.
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