Від отримання паспорта РФ до тероризму. За що Зеленський пропонує позбавляти громадянства

Громадян України пропонується позбавляти громадянства у разі добровільного набуття громадянства держави визнаної ВР державою-агресором або державою окупантом або громадянства підданства іншої держави, яка не визначена як держава.

Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства повинен був звернутися з заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством цієї держави.

Крім випадку, передбачено частиною шостою статті 5 закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України".

Не вважаються добровільним набуттям іншого громадянства:

одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави чи держав;

набуття дитиною, яка є громадянином України громадянства своїх усиновлювачів унаслідок усиновлення її іноземцями;

автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;

автоматичне набуття громадянином України який досяг повноліття іншого громадянства унаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави.

Серед причин примусового позбавлення громадянства України також є:

використання повнолітнім громадянином України, який має громадянство іноземної держави, на території України паспортного документа іноземця, наслідком якого є створення загроз національній безпеці або національним інтересам України;

набуття особою громадянства України внаслідок подання неправдивих відомостей, підроблених документів, приховування будь-якого суттєвого факту, за наявності якого стосовно особи не могло бути прийнято рішення про прийняття до громадянства України;

невиконання зобов'язання про складання іспитів з основ Конституції України, Історії України та на рівень володіння державною мовою;

встановлення факту проходження особою військової служби за контрактом у державі-агресорі чи державі-окупанті.

Крім цього, підставою для припинення громадянства також може стати набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно осіб, засуджених в Україні за вчинення злочину проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також за вчинення терористичного акту, чи за сприйняття вчиненню терористичного акту.

Участь у збройній агресії проти України також вважається підставою для припинення дії українського громадянства.

Однак положення пунктів 1, 2, 4-6 даного законопроекту не застосовуються, якщо внаслідок цього громадянин України стане особою без громадянства.

Датою припинення громадянства є дата видання відповідного указу президента України.

Множинне громадянство в Україні

Зазначимо, що множинне громадянство - це статус громадянства, при якому особа послідовно визнається громадянином (громадянкою) двох чи більше країн за законами цих країн. Втім, Конституція України (стаття 4) визначає, що в Україні існує єдине громадянство.

В жовтні 2023 року в МЗС заявили, що вважають необхідним запровадження множинного громадянства в Україні. Але мають бути винятки, що стосуються заборони на будь-яке подвійне громадянство з державою-агресором.

Ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україні розглядали можливість на законодавчому рівні врегулювати питання множинного громадянства.

У грудні 2021 року президент Володимир Зеленський вносив до Верховної ради законопроект про множинне громадянство, але документ так і не встигли розглянути.

Сьогодні Зеленський вніс в Раду законопроект про множинне громадянство.

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