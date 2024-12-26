От аренды квартир до развлечений. Сколько стоит жизнь в Киеве, Варшаве и Берлине

Сколько стоит жизнь в Киеве

Житель столицы в среднем тратит 20 861,6 гривны в месяц, не учитывая арендной платы, а семья из четырех человек - 72 701,6 гривны.

Средняя заработная плата в Киеве составляет 23 112 гривен, это практически равно стоимости аренды квартиры вблизи центра - 23 952 гривны, на окраинах аналогичное жилье можно снять за 14 739 гривен. Сумма коммунальных услуг за квартиру на 85 "квадратов" в месяц набегает 4 081 гривны, кроме того, еще нужно заплатить до 250 гривен за услуги интернета.

На фитнес-клубы киевляне в среднем тратят 1 277 гривен в месяц, а за частные детские сады платят 15 125 гривен.

Разовый проезд в общественном транспорте Киева стоит 8-15 гривен (муниципальный и частный). Стоимость поездки в такси стартует от 80 гривен (тариф за 1 км - 15 гривен), а при заправке собственного авто киевляне платят 56,76 гривны за 1 литр бензина.

Средний чек в заведениях питания составляет 300-700 гривен с человека, поход в McDonalds - 250 гривен, ужин из трех блюд в столичном ресторане на двоих обойдется в 900 - 2 600 гривен. Билеты в кинотеатр в среднем стоят 200 гривен.

В среднем киевляне тратят 20 861,6 гривны в месяц (фото: Getty Images)

Во сколько обходится жизнь в Варшаве

В Варшаве расходы на проживание одного человека составляют 3 228,4 злотого (32 990,5 гривен), а семьи из четырех человек - 10 613,8 злотого (108 460,6 гривны), это если люди не снимают жилье. Стоимость жизни в Варшаве на 53,3% дороже Киева.

В среднем жители польской столицы зарабатывают 7 475 злотых в месяц (76 319 гривен), на аренду однокомнатных квартир тратят в пределах 3 333 - 4 281 злотый (34 029 - 43 709 гривен). Арендная плата в Варшаве в среднем на 94,9% выше, чем в Киеве. Сумма коммунальных услуг в месяц за жилье 85 "квадратов" составляет 1 213 злотых (12 382 гривен), а за интернет услуги - до 66,44 злотого (678 злотых).

За разовую поездку в варшавском транспорте платят 4,4 злотого (44,9 гривны). За поездки в такси - от 8 злотых (тариф за 1 км - 3,5 злотого - 35,73 гривны), а за 1 литр бензина - 6,51 злотого (66,46 злотого).

Посещение фитнес-клубов обходится в 159,84 злотого (1 631 гривны), а месяц в частном саду - 2 112 злотых (21 563 гривны).

Обед в заведении питания на одного человека в среднем стоит 40 злотых (408 гривен), в McDonalds - 35 злотых (357 гривен), а за ужин в ресторане на два человека придется заплатить - 200 злотых (2 042 гривны). Сеанс в кинотеатре стоит 35 злотых (357 гривен).

Стоимость жизни в Варшаве на 53,3% дороже Киева (фото: Getty Images)

Сколько тратят жители Берлина

В Берлине средние расходы для одного человека составляют 1 001 евро (43 591,1 гривны), а семьи из четырех человек - 3 386,3 евро (147 402,7 гривны), без учета арендной платы. Жизнь в немецкой столице на 114,1% дороже Киева.

Средняя зарплата в Берлине - 2 950 евро (128 590 гривен). За квартиру немцы отдают 881- 1 220 евро (38 402 - 53 219 гривен) в месяц. Аренда там на 134,7% выше, чем в Киеве. За коммунальные услуги платят 322, 57 евро (14 496 гривен), за интернет - 40 евро (1 743 гривны).

Билеты на разовую поездку в городском транспорте стоят 3,5 евро (152,56 гривны), цены в такси стартуют от 5 евро (217,95 гривны, 2,3 евро за 1 км - 100,25 гривны). А 1 литр бензина стоит 1,74 евро (75,84 гривны).

В среднем берлинцы платят 34 евро (1 482 гривны) за месячный абонемент в фитнес-клуб, а за посещение частного детского сада - 225 евро (9 807 гривен).

Питание в заведениях среднего уровня стоит 15 евро (653 гривны) на человека, в McDonalds - 11 евро (479,49 гривны), а обед на два человека в ресторане - 70 евро (3 051 гривна). За поход в кино придется заплатить 12,5 евро (544,75 гривны).

Стоимость жизни в Берлине на 114,1% дороже Киева (фото: Getty Images)