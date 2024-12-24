На Новый год во Львов. Какие цены на аренду жилья и праздничное меню в ресторанах

Львов является одним из самых популярных городов для встречи Нового года, даже несмотря на то, что массовых гуляний там не запланировано. Уже сейчас 89% посуточного жилья забронировано на праздничные дни, по данным сайта booking.

Сколько стоят билеты на поезда во Львов

Доехать во Львов можно на собственном авто, автобусом или "Укрзализныцей". Билеты на поезд из Киева стоят: интерсити от 479 гривен (II класс) до 837 гривен (I класс), стоимость может варьироваться в зависимости от дня недели. Поездка в плацкарте обойдется от 208 гривен, купе - 313-835 гривен и люкс 980-1 687 гривен (в зависимости от номера поезда).

Из Харькова во Львов билеты стоят от 858 гривен за купе и 2 466 гривен за люкс. Цены на билеты Ровно-Львов колеблются в пределах 133-209 гривен, в зависимости от класса вагона и номера поезда. Путешественникам из Днепра придется делать пересадку в Киеве (стоимость билетов в столицу колеблется от 324 гривен (купе) до 1 531 гривна (люкс).

Важно, что на праздничные даты много билетов во Львов уже раскупили. Поэтому, если планируете путешествие, а на нужный день нет места в поезде, можно воспользоваться специальной услугой от "Укрзализныци" и в мобильном приложении заказать билет, как только он появится в доступе, система вам его купит автоматически.

Добавим также, что из-за действия военного положения каких-либо праздничных массовых гуляний на открытых локациях Львова не планируется.

Главная елка Львова возле Оперного театра (фото: Getty Images)

Какие цены на жилье в праздничные дни

Дешевле всего во Львове стоят места в общем номере в хостеле - от 360 гривен с человека в сутки. Этот вариант может подойти для компании студентов, поскольку за относительно небольшой бюджет можно снять сразу целый номер. Места в хостелах, что сразу в центре города, стоят от 540 гривен.

Бюджетные двухместные номера в гостиницах на окрестностях города стоят от 800 гривен в сутки. Практически в такую же сумму номера-капсулы в центре - от 810 гривен. Это фактически аналоги японских капсульных отелей, где сдается в аренду изолированное спальное место, а все удобства идут в общем помещение.

Капсульные номера во Львове стоят от 810 гривен (скриншот сайта booking)

Средняя цена на двухместные номера с завтраками колеблется в пределах 1200 - 1800 гривен в сутки. Традиционно, чем ближе жилье к центру, тем дороже оно стоит. В отелях со SPA, сауной и джакузи номера в среднем стоят от 2 650 - 6 500 гривен.

Самые высокие цены на номера в Grand Hotel Lviv Casino & Spa, что в самом "сердце" Львова. Там двухместный люкс стоит 25 тысяч гривен за сутки. Элитные апартаменты в центре города, которые могут вместить до 6 человек, сдают за 20 000 - 28 500 гривен в сутки. Однако среди предложений можно найти и более скромные квартиры в центре по цене 7 800 - 16 500 гривен в сутки.

Цены в элитных отелях и на аренду апартаментов (скриншот сайта booking)

Во сколько обойдется празднование Нового года в ресторанах

Ряд загородных комплексов и отелей предлагают праздничную программу для своих гостей в новогоднюю ночь. Цены на меню для одного человека колеблются от 3 500 до 50 000 гривен, по данным Lv news. Празднование в большинстве заведений начнется в 21-ом часу и продлится до 5 утра, пока не закончится комендантский час.

Самые скромные цены за празднование в ресторане на последнем этаже "Евроотеля" - 3 500 гривен, однако здесь не предусмотрено какой-то специальной программы, а гости смогут сами формировать себе меню. Немного дороже обойдется новогодняя ночь в загородном комплексе с отелем и рестораном "Рафаэль". Там предусмотрена развлекательная программа, но без звездных гостей, а также фотограф и фотозона. Стоимость празднования в этом заведении - 4 500 гривен с человека.

В ресторане "Грушевский" за встречу Нового года придется заплатить - 4 800 гривен. А ресторан Citadel предлагает праздничное меню за 7 500 гривен с человека, но здесь в сумму не входит алкоголь. В ресторане Cloud no.7 Panorama праздник будет стоить 8 500 гривен с человека.

Комплекс Emily Resort предлагает масштабную программу празднования, которую будут вести Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов, а петь для гостей будут MONATIK, группа "ВВ" и KADNAY. Стоимость такого празднования колеблется от 24 000 до 36 000 гривен с человека.

Дороже всего обойдется встреча Нового года в загородном комплексе Edem Resort Medical & SPA, где цена за праздничное меню и программу составляет 50 000 гривен с человека. При этом обязательным условием является бронирование номера в отеле, где эконом стартует от 12 000 гривен за ночь. Кто именно будет выступать на вечеринке не известно, а вот программу будет вести актер Алексей Гнатковский.

Рестораны предлагают новогоднее меню (фото иллюстративное: Getty Images)