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Совбез ООН проведет очередное заседание по Украине: названа дата

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Нью-Йорк, Суббота 07 января 2023 18:00
Совбез ООН проведет очередное заседание по Украине: названа дата Иллюстративное фото: Совбез ООН проведет очередное заседание по Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Совет безопасности ООН планирует провести заседание по Украине уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совбеза ООН.

Новое заседание Совета безопасности ООН в рамках программы “Поддержание мира и безопасности в Украине” пройдет в пятницу, 13 января, отмечают в пресс-службе.

При этом какие именно темы планируется обсудить на заседании Совбеза - пока неизвестно.

Напомним, ранее стало известно, что Украина инициировала процесс исключения Российской Федерации из Совета безопасности ООН и организации в целом.

В МИД Украины подчеркнули, что основанием для такого шага является незаконная узурпация Россией места СССР в Совете безопасности.

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