Совбез ООН проведет очередное заседание по Украине: названа дата
Совет безопасности ООН планирует провести заседание по Украине уже на следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совбеза ООН.
Новое заседание Совета безопасности ООН в рамках программы “Поддержание мира и безопасности в Украине” пройдет в пятницу, 13 января, отмечают в пресс-службе.
При этом какие именно темы планируется обсудить на заседании Совбеза - пока неизвестно.
Напомним, ранее стало известно, что Украина инициировала процесс исключения Российской Федерации из Совета безопасности ООН и организации в целом.
В МИД Украины подчеркнули, что основанием для такого шага является незаконная узурпация Россией места СССР в Совете безопасности.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.