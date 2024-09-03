От обмеления до зарастания русел. С какими проблемами столкнулись реки Киевской области

О каких неблагоприятных гидрометеорологических условиях идет речь

Согласно информации экспертов, в течение августа 2024 года для рек Киевской области сложились неблагоприятные гидрометеорологические условия:

наблюдалась жаркая погода

наблюдался практически бездождевой период во второй и третьей декадах месяца

Уточняется, что средняя месячная температура воздуха была выше климатической нормы на 1,5-2,5°С.

При этом осадки наблюдались только в первой декаде августа.

В среднем общее количество осадков по бассейнам рек составляло 25-30 мм (что составляет 40-50% нормы августа).

О гидрологическом режиме рек Киевской области рассказали в Укргидрометцентре (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

С какими именно проблемами столкнулись реки Киевской области

В Гидрометцентре рассказали, что вышеописанные погодные условия обусловили на реках Киевской области (кроме зарегулированных участков) удержание режима летней межени (низкого уровня воды) - с постепенным снижением уровней воды в течение месяца (с суточной интенсивностью 1-5 см).

Уточняется, что общая амплитуда понижения уровней воды на реках за месяц составляет 5-15 см.

Жаркая погода и нехватка осадков привели также к уменьшению водности рек в течение месяца (соответственно уровневому режиму). Речь идет про в среднем 21-50% месячной нормы (в течение августа).

"В верховье реки Тетерев установилось, а на реке Рось (кроме участка возле села Фесюры) удерживалось маловодие - средние месячные расходы воды составляли лишь 13-18% августовской нормы, а на реке Стугна с 20 августа наблюдается пересыхание русла реки", - рассказали в Гидрометцентре.

Отмечается также, что на реках области наблюдается зарастание русел водной растительностью разной интенсивности.

На реках Гуйва, Недра и Росава - содержатся участки стоячей воды.

Напоследок на реке Рось (кроме участка у села Фесюры) удерживалась в течение августа сложная гидрологическая ситуация. Речь идет о том, что средние месячные расходы воды:

были ниже основного критерия маловодия (водность менее 20% нормы)

составляли 17-18% нормы августа

"На реке Рось (в створе поста Фесюры), в результате водохозяйственной деятельности, во второй половине наблюдались резкие колебания уровней воды - до 14 см в сутки, после этого происходило постепенное их снижение", - пояснили в учреждении.

Отмечается также, что водность реки Рось (в створе поста Фесюры) равнялась 33% нормы августа.

"В створе гидрологического поста Корсунь-Шевченковский (нижнее течение реки) - средний месячный расход воды равнялся 1,96 м3/с, что соответствует 17% месячной нормы и нормы самого маловодного месяца летне-осенней межени", - подытожили в Гидрометцентре.