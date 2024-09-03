От обмеления до зарастания русел. С какими проблемами столкнулись реки Киевской области

На протяжении жаркого августа 2024 года для рек Киевской области сложились неблагоприятные гидрометеорологические условия. Учитывая это, на некоторых реках наблюдаются "осложнения" - от существенного снижения уровня воды до зарастания русел.
РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра рассказывает, с какими именно вызовами столкнулись водные артерии Киевской области.
Согласно информации экспертов, в течение августа 2024 года для рек Киевской области сложились неблагоприятные гидрометеорологические условия:
Уточняется, что средняя месячная температура воздуха была выше климатической нормы на 1,5-2,5°С.
При этом осадки наблюдались только в первой декаде августа.
В среднем общее количество осадков по бассейнам рек составляло 25-30 мм (что составляет 40-50% нормы августа).
О гидрологическом режиме рек Киевской области рассказали в Укргидрометцентре (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
В Гидрометцентре рассказали, что вышеописанные погодные условия обусловили на реках Киевской области (кроме зарегулированных участков) удержание режима летней межени (низкого уровня воды) - с постепенным снижением уровней воды в течение месяца (с суточной интенсивностью 1-5 см).
Уточняется, что общая амплитуда понижения уровней воды на реках за месяц составляет 5-15 см.
Жаркая погода и нехватка осадков привели также к уменьшению водности рек в течение месяца (соответственно уровневому режиму). Речь идет про в среднем 21-50% месячной нормы (в течение августа).
"В верховье реки Тетерев установилось, а на реке Рось (кроме участка возле села Фесюры) удерживалось маловодие - средние месячные расходы воды составляли лишь 13-18% августовской нормы, а на реке Стугна с 20 августа наблюдается пересыхание русла реки", - рассказали в Гидрометцентре.
Отмечается также, что на реках области наблюдается зарастание русел водной растительностью разной интенсивности.
На реках Гуйва, Недра и Росава - содержатся участки стоячей воды.
Напоследок на реке Рось (кроме участка у села Фесюры) удерживалась в течение августа сложная гидрологическая ситуация. Речь идет о том, что средние месячные расходы воды:
"На реке Рось (в створе поста Фесюры), в результате водохозяйственной деятельности, во второй половине наблюдались резкие колебания уровней воды - до 14 см в сутки, после этого происходило постепенное их снижение", - пояснили в учреждении.
Отмечается также, что водность реки Рось (в створе поста Фесюры) равнялась 33% нормы августа.
"В створе гидрологического поста Корсунь-Шевченковский (нижнее течение реки) - средний месячный расход воды равнялся 1,96 м3/с, что соответствует 17% месячной нормы и нормы самого маловодного месяца летне-осенней межени", - подытожили в Гидрометцентре.
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