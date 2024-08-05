Летние путешествия. 5 лучших озер Закарпатья для безопасного отдыха с детьми

На календаре - последний летний месяц, значит для отдыха от работы или учебы осталось не так уж много дней. Во время войны выбрать безопасную локацию может быть непросто, поэтому следует обратить внимание на озера, расположенные в относительно "тихих" регионах.

РБК-Украина рассказывает о ряде лучших водных объектов Закарпатской области, возле которых можно отдохнуть во время летнего отпуска.

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Солотвинские озера

Солотвинские озера являются группой небольших озер, возникших в результате проседания пород во время добычи соли из расположенных неподалеку соляных копей.

В большинстве из них - очень соленая вода (в некоторых - до 200%), хотя встречаются йодированные и пресноводные.

Месторасположение - в пределах поселка Солотвино Тячевского района Закарпатской области (на правом берегу реки Тисы, недалеко от границы с Румынией).

Озера в пгт Солотвино (карта: google.com/maps)

Крупнейшим озером является Кунигунда. Оно возникло в 1902 году в результате проседания на 20 метров недавно (на то время) открытой соляной шахты.

Озеро Кунигунда (фото: uk.wikipedia.org)

В целом Солотвинские озера являются курортной зоной. Купания в соленой воде используются для лечения опорно-двигательного аппарата, переломов, радикулита, псориаза и других заболеваний.

Исходя из этого на берегах озер было открыто большое количество санаториев и баз отдыха.

Озеро Синевир

Озеро Синевир называют также "Морским Глазом". Оно считается самым большим озером Украинских Карпат и входит в состав Национального природного парка "Синевир".

Месторасположение - в горном массиве Внутренние Горганы Хустского района Закарпатской области. Ближайший к озеру населенный пункт - село Синевирская Поляна.

Озеро Синевир (карта: google.com/maps)

Синевир считается наиболее интересным объектом Национального природного парка и является одной из визитных карточек Украинских Карпат.

Озеро расположено на высоте 989 метров над уровнем моря и образовалось в результате мощного оползня, вызванного землетрясением около 10 тысяч лет назад.

Ученые объясняют это так: на фоне природного катаклизма горные каменистые породы стали на пути быстрого ручья, образовав плотину и полностью преградив узкую долину. Возникшая при этом котловина заполнилась водой трех горных ручьев.

Морской Глаз - невероятно красив в любое время года (фото: uk.wikipedia.org)

Стремительные склоны на подступах к озеру покрыты стройными елями, возраст которых составляет 140-160 лет, а в его середине разместился небольшой островок (площадью всего несколько метров). Отсюда и народное название озера - Морской Глаз.

Купаться в озере запрещено, чтобы не нарушать экосистему (его вода считается эталоном качества природной воды в Украине). Вместо этого можно воспользоваться уникальной возможностью и поплавать на настоящем деревянном плоту - бокоре.

Прогулка на плоту заинтересует и взрослых, и детей (фото: uk.wikipedia.org)

Шаянское озеро

Шаянское озеро (или озеро Шаян) известно также под названием "Силоамская купальня" (по легенде его вода обладает удивительными целебными свойствами и лечит от разных болезней).

Оно ежегодно привлекает путешественников из разных уголков Украины.

Месторасположение - село Шаян Хустского района Закарпатской области. Именно там добывается известная минеральная вода - Шаянская.

Силоамская купальня - популярная локация (карта: google.com/maps)

Озеро Шаян лежит посреди гор, поэтому погода там в большинстве своем безветренная, а климат - почти всегда мягкий.

Минерально-лечебный состав воды в этом водоеме действительно оказывает положительное влияние на организм человека. Регулярные водные процедуры могут не только укрепить опорно-двигательный аппарат, но и способствовать лечению расстройств пищеварительной, нервной и мочеполовой систем.

Шаянское озеро обеспечит досуг на любой вкус (фото: uk.wikipedia.org)

В целом отдых на этом озере может быть разным. От традиционных "водных" развлечений (горок, аренды лодок и катамаранов) до романтических прогулок или рыбалки (в озере есть немало видов рыб: окунь, карась, лещ, щука и т.д.).

Озеро Дийда (Дедово)

Озеро Дийда (или Дедово) некоторые в шутку называют Закарпатским морем - из-за его немалой площади и глубины.

Во времена Советского Союза там был песчаный карьер, однако добыча песка спровоцировала повреждение домов в ближайшем населенном пункте, поэтому объект закрыли и затопили водой (так и образовалось живописное озеро).

Месторасположение - село Дийда (старое название - Дедово) Береговского района Закарпатской области (в 5 км от города Берегово с одной стороны, и недалеко от границы с Венгрией - с другой).

Добраться до этого озера несложно (карта: google.com/maps)

Отдых на этом озере подойдет как большим компаниям, так и семьям с детьми, ведь локация предлагает обустроенный пляж с беседками, водными горками и прочими "удобствами" цивилизации - вплоть до купания в бассейнах и ночлега в коттеджах.

"Цивилизованный" пляж (фото: karpatium.com.ua/Юрий Фанта)

С другой стороны Дийда подойдет путешественникам, которые любят "дикий" отдых с палатками (напротив пляжа есть специально отведенная для этого территория), или же рыбакам, которые давно мечтали отдохнуть у водоема.

Озеро Хащоване (Вита)

Озеро Хащоване упоминается также как "Вита" - по названию гостинично-туристического комплекса, расположенного на его берегах. Официальное же название - Хащоване - может быть связано с селом Хащованя во Львовской области.

Месторасположение - по дороге от села Нижний Студеный Хустского района Закарпатской области.

Если смотреть на карту, можно увидеть, что этот водный объект расположен близко к границе двух областей - Львовской и Закарпатской.

Со стороны первой (от села Хащованя) дорога протяженностью около 4 км до озера слишком сложна - можно пройти пешком, воспользоваться горным велосипедом или внедорожником. В то же время со стороны Закарпатья машиной достаточно проехать несколько километров до самого берега водоема.

К Вите ведут разные дороги (карта: google.com/maps)

Относительно небольшое озеро Хащоване (около 100 м в длину и ширину) расположено среди карпатского леса на высоте почти 800 метров над уровнем моря - в довольно спокойном и уютном месте с живописными видами.

Погода там редко бывает ветреной, а среднегодовая температура воздуха практически не опускается ниже нуля. Вода в озере достаточно чистая и практически не зарастает водорослями. Несмотря на это, купаться в нем запрещено.

Озеро Вита (скриншот: youtube.com/@bodiapokazhe)

В целом Хащоване считается экологическим курортом. Вокруг озера - коттеджи и зоны отдыха, местами расставлены беседки с мангалами (хотя вход для посетителей, не проживающих в гостинице, может быть платным).

Кроме отдыха у воды эта локация предлагает также прогулки по лесу пешком или верхом на лошадях, рыбалку, наблюдение за животными местного фермерского хозяйства, настольные и спортивные игры, прокат горных велосипедов и квадроциклов.

В таком месте можно отдохнуть душой и телом (скриншот: youtube.com/@bodiapokazhe)