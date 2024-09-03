Від обміління до заростання русел. З якими проблемами зіткнулись річки Київщини

Впродовж спекотного серпня 2024 року для річок Київської області склались несприятливі гідрометеорологічні умови. З огляду на це на деяких річках спостерігаються "ускладнення" - від суттєвого зниження рівня води до заростання русел.
РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру розповідає, з якими саме викликами зіткнулись водні артерії Київщини.
Згідно з інформацією експертів, впродовж серпня 2024 року для річок Київської області склались несприятливі гідрометеорологічні умови:
Уточнюється, що середня місячна температура повітря була вищою за кліматичну норму на 1,5-2,5°С.
При цьому опади спостерігались лише у першій декаді серпня.
У середньому загальна кількість опадів по басейнах річок становила 25-30 мм (що є 40-50% норми серпня).
Про гідрологічний режим річок Київської області розповіли в Укргідрометцентрі (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
В Гідрометцентрі розповіли, що вищеописані погодні умови зумовили на річках Київської області (крім зарегульованих ділянок) утримання режиму літньої межені (низького рівня води) - з поступовим зниженням рівнів води упродовж місяця (з добовою інтенсивністю 1-5 см).
Уточнюється, що загальна амплітуда зниження рівнів води на річках за місяць становить 5-15 см.
Спекотна погода та брак опадів призвели також до зменшення водності річок впродовж місяця (відповідно до рівневого режиму). Йдеться про в середньому 21-50% місячної норми (впродовж серпня).
"У верхів'ї річки Тетерів встановилось, а на річці Рось (крім ділянки біля села Фесюри) утримувалось маловоддя - середні місячні витрати води становили лише 13-18% серпневої норми, а на річці Стугна з 20 серпня спостерігається пересихання русла річки", - розповіли в Гідрометцентрі.
Наголошується також, що на річках області спостерігається заростання русел водною рослинністю різної інтенсивності.
На річках Гуйва, Недра та Росава - утримуються ділянки стоячої води.
Насамкінець на річці Рось (крім ділянки біля села Фесюри) утримувалась упродовж серпня складна гідрологічна ситуація. Йдеться про те, що середні місячні витрати води:
"На річці Рось (у створі поста Фесюри), внаслідок водогосподарської діяльності, в другій половині спостерігались різкі коливання рівнів води - до 14 см за добу, після цього відбувалось поступове їх зниження", - пояснили в установі.
Зазначається також що водність річки Рось (у створі поста Фесюри) дорівнювала 33% норми серпня.
"У створі гідрологічного поста Корсунь-Шевченківський (нижня течія річки) - середня місячна витрата води дорівнювала 1,96 м3/с, що відповідає 17% місячної норми та норми наймаловоднішого місяця літньо-осінньої межені", - підсумували в Гідрометцентрі.
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