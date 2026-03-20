От обедов до собачьих вкусностей: что можно будет заказать с билетом на поезд

Теперь пассажиры флагманских рейсов могут заранее выбрать больше позиций для дороги и получить их непосредственно в купе.

Что доступно для заказа?

При оформлении билета уже доступны фирменные дрипы - их можно заказать поштучно или набором. К кофе предлагают батончики, названные в честь поездов: пассажиры могут выбрать как одну позицию, так и подарочный набор.

Кроме перекусов, в дорогу теперь можно заказать и более сытные блюда. Среди доступных позиций - каша с пармезаном, лапша с курицей и овощами, суп и гранола.

Отдельный перечень подготовили и для детей. При покупке билета можно добавить к заказу смузи, пастилу и страйпы.

Чего еще ждать?

В "Укрзализныце" также анонсировали новинки, которые появятся вскоре. В частности, компания планирует добавить лакомства для собак, чтобы сделать путешествие более комфортным для пассажиров с животными.

Еще одной новинкой должны стать книги. Их можно будет выбрать вместе с чаем при покупке билета и так же получить прямо в купе.

"Работаем над сервисом ради ваших лучших поездок", - подытожили в "Укрзалізниці".