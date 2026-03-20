От обедов до собачьих вкусностей: что можно будет заказать с билетом на поезд

20:24 20.03.2026 Пт
2 мин
"Укрзализныця" расширила перечень товаров, которые будут доставлять прямо в купе
aimg Мария Науменко
фото: "Укрзализныця" запустила доставку в купе (Getty Images)

Пассажиры "Укрзализныци" смогут заказать больше товаров еще на этапе покупки билета, не тратя время на магазины перед поездкой.

Теперь пассажиры флагманских рейсов могут заранее выбрать больше позиций для дороги и получить их непосредственно в купе.

Что доступно для заказа?

При оформлении билета уже доступны фирменные дрипы - их можно заказать поштучно или набором. К кофе предлагают батончики, названные в честь поездов: пассажиры могут выбрать как одну позицию, так и подарочный набор.

Кроме перекусов, в дорогу теперь можно заказать и более сытные блюда. Среди доступных позиций - каша с пармезаном, лапша с курицей и овощами, суп и гранола.

Отдельный перечень подготовили и для детей. При покупке билета можно добавить к заказу смузи, пастилу и страйпы.

Чего еще ждать?

В "Укрзализныце" также анонсировали новинки, которые появятся вскоре. В частности, компания планирует добавить лакомства для собак, чтобы сделать путешествие более комфортным для пассажиров с животными.

Еще одной новинкой должны стать книги. Их можно будет выбрать вместе с чаем при покупке билета и так же получить прямо в купе.

"Работаем над сервисом ради ваших лучших поездок", - подытожили в "Укрзалізниці".

Напоминаем, в конце прошлого года "Укрзализныця" намеревалась повысить тарифы на грузовые перевозки на 40%, объясняя это необходимостью покрыть убытки от пассажирских перевозок, которые, по оценкам компании, достигли 20 млрд грн.

В Министерстве экономики тогда выступили против такого шага. Там заявили, что перед повышением тарифов на грузовые перевозки УЗ должна обновить тарифный сборник, который не пересматривался с 2009 года.

