От обедов до собачьих вкусностей: что можно будет заказать с билетом на поезд

Пассажиры "Укрзализныци" смогут заказать больше товаров еще на этапе покупки билета, не тратя время на магазины перед поездкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу"Укрзализныци".
Теперь пассажиры флагманских рейсов могут заранее выбрать больше позиций для дороги и получить их непосредственно в купе.
При оформлении билета уже доступны фирменные дрипы - их можно заказать поштучно или набором. К кофе предлагают батончики, названные в честь поездов: пассажиры могут выбрать как одну позицию, так и подарочный набор.
Кроме перекусов, в дорогу теперь можно заказать и более сытные блюда. Среди доступных позиций - каша с пармезаном, лапша с курицей и овощами, суп и гранола.
Отдельный перечень подготовили и для детей. При покупке билета можно добавить к заказу смузи, пастилу и страйпы.
В "Укрзализныце" также анонсировали новинки, которые появятся вскоре. В частности, компания планирует добавить лакомства для собак, чтобы сделать путешествие более комфортным для пассажиров с животными.
Еще одной новинкой должны стать книги. Их можно будет выбрать вместе с чаем при покупке билета и так же получить прямо в купе.
"Работаем над сервисом ради ваших лучших поездок", - подытожили в "Укрзалізниці".
Напоминаем, в конце прошлого года "Укрзализныця" намеревалась повысить тарифы на грузовые перевозки на 40%, объясняя это необходимостью покрыть убытки от пассажирских перевозок, которые, по оценкам компании, достигли 20 млрд грн.
В Министерстве экономики тогда выступили против такого шага. Там заявили, что перед повышением тарифов на грузовые перевозки УЗ должна обновить тарифный сборник, который не пересматривался с 2009 года.