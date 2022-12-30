От него ничего не осталось. Оккупант рассказал, как штурмовал село в Украине, - ГУР

Российский военный рассказал об уничтожении украинского села армией РФ и о крупных потерях при штурме украинских позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

"Тут мы деревню одну штурмовали. Ты представляешь себе, деревня? И вот наши ребята поехали ее штурмовать. Да там от деревни ничего не осталось. Там просто в машины, в технику тротил загружали и отправляли. Она взрывалась, тупо от села ничего не осталось. В результате у нас из 140 всего 45 человек осталось", - говорится в радиоперехвате.

Ранее в перехвате ГУР говорилось, что российские солдаты с седьмой роты сдали свое оружие офицерам и пошли пешком из Украины в РФ.

Также сообщалось, что военнослужащий России в радиоперехвате рассказал жене о неудачной попытке перелома руки топором, чтобы избежать ранения, или гибели в Украине.

Кроме того, ранее стало известно, что россияне жалуются на фейковые пропагандистские новости о войне против Украины.

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