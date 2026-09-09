От люстрации до "Карфагена": какие скандалы сопровождают главу Одесской ОВА Кипера

"Карфаген": обыск и связки с фигурантами дела

4 сентября 2026 года стало известно об обысках НАБУ у главы Одесской ОВА Олега Кипера в рамках расследования, касающегося преступной организации, которую следствие связывает с "крышеванием" сети мошеннических колл-центров и легализацией имущества (дело "Карфаген").

Стоит заметить, что Кипер сам не является подозреваемым в этом деле. По данным СМИ, после обысков у него изъяли только телефон. В то же время внимание привлекли его профессиональные связи с одним из главных фигурантов "Карфагена" – Сергеем Кропивой (Канцлером).

Так, в 2024 году Кропива занимал должность заместителя председателя ОВА и отвечал за цифровое развитие и трансформацию именно при руководстве Кипера.

Отдельно в деле фигурирует Мария Вдовиченко – уже бывшая первая заместитель генерального прокурора, которая уволилась из прокуратуры буквально вчера, на волне скандала. Кипер и Вдовиченко долгое время работали в прокуратуре Киева. Известно, что во время обысков у Вдовиченко были обнаружены материалы, которые могут свидетельствовать о наблюдении за руководителями антикоррупционных органов, их семьями и подчиненными.

На фоне операции Карфаген в информационном пространстве появились слухи о возможной отставке Кипера. Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что глава Одесской ОВА якобы написал заявление об увольнении, но на момент публикации эта информация не была официально подтверждена.

Однако "Карфаген" – не первый скандальный эпизод, в котором упоминается имя главы военной администрации Одесщины. Олег Кипер неоднократно оказывался в центре внимания общества, медиа и правоохранителей. Его критиковали из-за работы в генпрокуратуре при Януковиче, заграничных отпусков во время войны, зернового экспорта, а впоследствии появились и коррупционные расследования.

Люстрация и работа во времена Януковича

Олег Кипер начал работу в прокуратуре в 2001 году. При президентстве Виктора Януковича он был заместителем начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры. На этот пост его назначил тогдашний генпрокурор Виктор Пшонка.

После Революции Достоинства Кипер попал под действие закона "Об очищении власти" и был внесен в реестр люстрированных лиц.

Однако в 2019 году Окружной административный суд Киева удовлетворил его иск, признал люстрацию безосновательной и обязал Генпрокуратуру исключить Кипера из соответствующего реестра. Также суд постановил выплатить ему более 805 тыс. грн за вынужденный прогул. Решение мотивировалось тем, что причастность Кипера к узурпации власти Виктором Януковичем не была установлена.

Олег Кипер выиграл суд по делу о люстрации (фото: GettyImages)

После этого Кипер вернулся к работе в прокуратуре, а в сентябре 2020 возглавил Киевскую городскую прокуратуру. В мае 2023 года он был назначен главой Одесской областной военной администрации.

Отпуск за границей во время войны

Еще в должности руководителя Киевской городской прокуратуры Кипер оказался в центре внимания из-за поездки за границу в конце 2022 года.

Как установили журналисты, он выехал из Украины 29 декабря 2022 через Польшу и вернулся 8 января 2023-го. В общей сложности за границей он провел 10 дней. Это вызвало возмущение на фоне запрета выезда мужчин во время военного положения.

Сам Кипер подтвердил, что это был отпуск и заявил, что получил необходимое разрешение от компетентных органов. Он объяснял поездку семейными обстоятельствами, а также сообщил, что во время полномасштабной войны дважды выезжал за границу по частным делам: кроме поездки в конце 2022 года, в августе 2022-го он ездил в Вену на лечение.

История с недвижимостью и обвинения в рейдерстве

Еще одним резонансным эпизодом стала история вокруг недвижимости в Киеве. СМИ сообщали, что у семьи Кипера есть элитная недвижимость в столице (в том числе в ЖК "Патриарх Холл" на улице Саксаганского).

В 2023-2024 годах глава Одесской ОВА фигурировал в скандале по недвижимости в этом комплексе.

В частности, вдова киевского бизнесмена Александра Ксенофонтова обратилась к правоохранителям и заявила, что ее наследственное имущество по ул. Саксаганского стоимостью более 20 млн долларов оказалось под контролем структур, которые она связывала с Олегом Кипером и его партнерами.

Она также предположила, что на рассмотрение дела могла влиять близость Кипера к представителям прокуратуры Киева.

Отдельно Ксенофотова связывала с Кипером Марию Вдовиченко, которая работала с ним в прокуратуре и стала его преемницей на отдельных должностях в столичной прокуратуре. Вдова бизнесмена утверждала о якобы выполнении Вдовиченко указаний Кипера и пристрастном отношении к ее делу.

"Зерновой барон": контроль над агроэкспортом

В 2024 году Кипер стал героем расследования hromadske под названием "Зерновой барон". Журналисты исследовали решение Одесской ОВА по экспорту аграрной продукции.

В августе 2023 Кипер издал приказ об усилении таможенного контроля в регионе и ввел особые правила для вывоза сельхозпродукции из Одесщины. Через порты области на тот момент проходило около 85% украинского агроэкспорта, поэтому журналисты пришли к выводу, что решение фактически оказало значительное влияние на все направление.

Расследователи также обнаружили около 40 компаний с признаками фиктивности, вышедших на рынок после введения новых правил. По их данным, в четвертом квартале 2023 года эти компании экспортировали через Одесские порты около 800 тыс. тонн агропродукции на сумму около 150 млн долларов.

При этом сам Кипер объяснял необходимость ужесточения контроля борьбой с компаниями-однодневками и так называемым черным экспортом.

Коррупционные обвинения

В январе 2026 года суд обязал СБУ начать досудебное расследование по заявлению, в котором главу Одесской ОВД Олега Кипера обвинили в возможных злоупотреблениях, хищении бюджетных средств и создании преступной организации.

В заявлении говорилось, в частности, о возможном выводе из-под санкций имущества российских олигархов, завышении стоимости государственных закупок, манипуляции с тендерами и создании неконкурентных условий для бизнеса.

Кипера подозревают в злоупотреблении властью в должности главы Одесской ОВА (фото: facebook.com/Олег-Кипер)

В этом контексте стоит упомянуть журналистское расследование относительно добывающего холдингу "Юнигран" российского бизнесмена Игоря Наумца.

По данным "Схем", в 2024 году активы компаний Наумца, несмотря на санкции, продавались через фирмы-посредники по заниженным ценам и переходили в структуры бизнесмена Сергея Шапрана (именно его имя связывали с Олегом Кипером по делу с рейдерством в Киеве).

В числе активов были предприятия, земля, техника и десятки вагонов. Минюст впоследствии установил нарушения при оформлении части таких сделок. Однако непосредственная причастность Кипера к этой схеме не была установлена.

Отдельные вопросы возникали вокруг использования бюджетных средств и подрядчиков в Одесской области.

Строительство оборонных сооружений в Одесской области под руководством председателя ОВА сопровождалось отчетами об активном возведении укреплений, но в то же время стало предметом журналистских расследований из-за возможных злоупотреблений: исчезновения значительных средств из предыдущих авансов и непрозрачного распределения подрядов между связанными компаниями.

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Часть обвинений, которые звучали в адрес Олега Кипера, остаются на уровне журналистских расследований, заявлений отдельных людей или зарегистрированных производств без обвинительных приговоров.

В то же время операция "Карфаген" снова привлекла внимание к предыдущим эпизодам, связанным с деятельностью Кипера. На этом фоне закономерно возникает вопрос, почему должностное лицо, вокруг имени которого в течение многих лет возникали многочисленные публичные скандалы и претензии, продолжает занимать одну из ключевых должностей в области.

Впрочем, окончательные выводы о возможной причастности к уголовным правонарушениям могут быть сделаны только по результатам официального расследования и суда.