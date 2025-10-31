От кельтского праздника язычников до христианства: как церковь повлияла на Хэллоуин

Современный праздник Хэллоуин происходит из кельтских времен. При этом не последнюю роль в формировании некоторых традиций и ритуалов сыграла церковь (ведь в средневековье христианство начали насаждать на территории, где жили кельты).

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала фольклористка и антрополог Дарья Анцибор.

С какого древнего праздника "начался" Хэллоуин

По словам эксперта, в Хэллоуин со временем "переформатировался" кельтский праздник Савин, хотя сегодня в этих праздниках "очень мало, что пересекается" (поскольку "основные архаичные смыслы уже "затерты").

"Многие люди считают, что у нас ничего общего с кельтами не было. Но стоит понимать, что они доходили и до территории Украины", - отметила Анцибор.

Она напомнила, что кельтские поселения известны на Закарпатье и по низовью Днестра, а единичные захоронения - фиксируются даже в Сумской области (по датам речь идет где-то о III-I вв. до н.э.).

"Кстати, этот праздник часто еще называют "Самайном" из-за неправильного фонетического прочтения Samhain. На самом деле должно быть именно "Савин", - поделилась специалист.

Чем важен был Савин во времена кельтов

Фольклористка рассказала, что у кельтов "Савин был одним из главных календарных праздников".

"Он касался окончания сбора урожая и возвращения с полонин домашнего скота. Символизировал окончательное завершение лета и переход к зиме", - объяснила эксперт.

Она отметила, что речь идет о "начале темного периода, когда преобладает "нечеловеческое пространство".

"Кельты верили, что в это время граница между мирами истончается, и души умерших могут появляться здесь. Это перекликается с нашими верованиями на Рождество, когда считается, что предки наведываются к нам и мы готовим им специальный обед", - отметила Анцибор.

Что меняла церковь там, где жили кельты

Антрополог напомнила, что "в средневековье церковь пришла на территории, где жили кельты", чтобы "насаждать христианство".

Тогда она "увидела, что Савин очень масштабно празднуется" и поняла, "что нужно с ним что-то делать".

"И так постепенно начали внедрять идею про 1 ноября - День всех святых (на английском - All Saints' Day). А позже, еще и 2 ноября - День всех душ (на английском - All Souls' Day). А 31 октября стало All Hallows' Eve, то есть Вечером всех святых", - рассказала Анцибор.

По ее словам, в итоге "эти три дня образовали целый комплекс ритуалов All Hallows' Tide".

Какое отношение имеет церковь к Хэллоуину

"День всех душ начали постепенно внедрять уже в позднем Средневековье, распространяя знания о чистилище. Так прививали идею, что именно в эти дни нужно молиться за души умерших - чтобы они из чистилища попали в рай, а не в ад", - сообщила эксперт.

Она отметила, что "функцию тех, кто будет вымаливать хорошее место на том свете" переняли в первую очередь нищие и дети.

"Поэтому на самом деле традиция хождения и выпрашивания сладостей все же связана с церковью, а не Савином. По факту, слово "Савин" - стиралось. Вместо него появилось христианское название Хэллоуин, которое уже обрастало новыми ритуалами и интерпретациями", - поделилась Анцибор.

Какие традиции сконцентрировались на Хэллоуине

Согласно информации фольклористки, именно нищие и дети "надевали костюмы и ходили выпрашивать соулкейки" (с английского Soul - "душа", Cake - "печенье", - Ред.).

Она объяснила, что это - ритуальное сладкое печенье с изюмом, имбирем и сушеной смородиной.

"Его раздавали соулерам - "задушевным певцам", которые своими молитвами должны были выпросить легкий путь для предков. У Стинга есть известная композиция Soul cake - на самом деле это перепев традиционной колядки соулеров", - рассказала Анцибор.

Между тем в Уэльсе была распространена традиция, когда переодетые в Смерть люди ходили по домам со словами: "Смерть, смерть стучится к тебе".

Они могли даже угрожать, вроде: "Разобью голову твоей жены, если не дашь мне что-то вкусненькое, или не заплатишь".

"Это ритуальное антиповедение создавало основание для ритуальных дебошей со стороны ряженого человека. Было и такое, что на крышу телеги забрасывали... и тому подобное", - сообщила антрополог.

Она отметила, что на Хэллоуин, по сути, делалось "все то же, что мы знаем об Андреевских вечерницах". Также "молодежь собиралась для гадания".

"Фактически, на Хэллоуин были концентрированы все те традиции, которые у нас растянулись от Катерины, Андрея - и до Рождества и Маланки", - подытожила специалист.