Доступны не каждому: сколько стоили новые "Запорожцы" и "Волынянки"

История украинского автопрома имеет немало удачных моделей, интересных как в инженерном, так и дизайнерском плане. Некоторые из них и сегодня в цене среди коллекционеров и поклонников ретро. А сколько стоили украинские автомобили в пору своей молодости?

Большинству читателей, вероятно, прежде всего нужно объяснить, что ценообразование в советское время было своеобразным, не совсем рыночным. То есть, конъюнктуру рынка оно учитывало, но с себестоимостью продукции розничные прайсы были связаны не очень четко. Тем более, когда речь шла не о товарах первой необходимости. При этом автомобиль в то время считался предметом роскоши едва ли не официально, ведь для абсолютного большинства граждан он не был неотложной вещью – за перевозку населения в той стране отвечала развитая сеть общественного транспорта.

Но частный автомобиль играл другую важную роль – как недешевый и массовый товар, который организовывал вокруг себя движение денежных средств. Чтобы избежать нежелательного для экономики накопления денег на руках населения (а такая тенденция в СССР имела место), правительство давало народу некую игрушку – автомобиль. Семьи, во-первых, тратили на его покупку свои многолетние сбережения, а во-вторых, уже во время владения тратили заработанные текущие рубли на бензин, шины, запчасти, путешествия.

С учетом этого и формировались розничные цены на автомобили для реализации населению. При том, что каждые 5–7 лет машины понемногу дорожали, могла отличаться и цена авто, стоящих рядом на складской площадке. Разница в несколько десятков или несколько сот рублей “набегала” из-за наличия или отсутствия радиоприемника, установки или не установки хромированных молдингов вокруг окон, использования замка зажигания с блокировкой руля или без, и из-за других подобных мелочей.

"Запорожец" ЗАЗ-965

1800 руб.

Машина создавалась как самая доступная, неприхотливая и долговечная. Поэтому рождению “горбатого” предшествовали длительные маркетинговые и конструкторские поиски. Автомобиль был действительно доступен и для покупки его не нужно было долго стоять в очереди. Например, молодая семья инженеров за год-два могла собрать денег на новенького "зазика", чтобы в выходные и во время отпуска путешествовать по стране - потому что на работу-с работы тогда на машинах обычно не ездили.

"Запорожец" ЗАЗ-966/-968

2200 - 3500 руб.

ЗАЗы второго семейства остались на прежнем техническом уровне, но стали более комфортными из-за нового кузова большего размера. И неудивительно, что ЗАЗ подорожал – первый из “ушастых”, модели 966, стоил 2200 руб., а более совершенный 968-й “потянул” уже на 3000 руб. В течение долгих лет выпуска машина несколько раз серьезно совершенствовалась, поэтому в разное время первоначальная цена моделей -966 и -968 менялась.

Так, после всеобщего подорожания автотранспорта в стране в 1979 г. новая версия 968М стала стоить аж 5800 руб., затем в середине 1980-х было удешевление, а после появления "Таврии" цена "мыльницы" упала до 3900 руб. Модификация с слабеньким 30-сильным двигателем ЗАЗ-968М-005 всегда стоила значительно дешевле "сороковки", и в середине 1980-х был момент, когда этот вариант стоил почти на уровне с тяжелым мотоциклом КМЗ "Днепр" МТ-16.

"Волынь" ЛуАЗ-969

4000 – 5100 руб.

Это был самый доступный советский автомобиль для нужд сельских жителей, и с точки зрения маркетинга он попал "в точку". Причем именно цена сыграла решающую роль (после трансмиссии 4х4 конечно), ведь второй из присутствующих в свободной продаже внедорожник – вазовская “Нива” – стоил почти вдвое дороже. Следует сказать, что при внешнем примитивизме “Волынянка” (это одно из народных названий, официального имени ЛуАЗ-969 не имел) была совершенным с точки зрения шасси транспортом, и указанный прайс на самом деле нам кажется заниженным.

"Таврия" ЗАЗ-1102

5100 руб.

Долгожданная "Таврия" на момент своего появления в 1987 г. вполне справедливо стоила дороже архаических "Запорожцев". Автомобиль был современным по конструкции и характеристикам, актуальным по дизайну, и в негласном "народном" рейтинге моделей его сначала поставили на один уровень с более дорогими "Жигулями" (7300 руб.). Со временем из-за низкого качества производства этот рейтинг просел, но на государственной цене это никак не отражалось.

Daewoo Lanos

$6500

Первые "Ланосы" появились в Украине почти одновременно со всем миром, в 1998 году. Знающих пользователей (а таких в стране тогда было немного) сразу удивила невысокая как для новой и вполне современной иномарки цена. Однако, с финансами у населения тогда были проблемы, и чтобы малоизвестные корейцы не застаивались в салонах, цена была снижена еще на несколько сотен долларов. Но еще через несколько лет удачную модель "распробовали" и ценник пошел вверх. В золотые годы украинского авторынка топовая версия Daewoo Lanos стоила более 11 000 долларов. И это было всего на четверть дешевле более уважаемого одноклассника Opel Astra G, которого собирали в соседнем с ”Ланосом” цехе на ЗАЗе.

Если коротко

Выше мы говорили о ценах на новые автомобили, но в дополнение к ним в те времена шли... несколько лет ожидания в очереди. При таком раскладе б/у машина могла стоить гораздо дороже новой, хотя здесь многое зависело от ее класса и популярности. Правда, в середине 1980-х, когда отечественный автопром начал переход на машины принципиально новых поколений, вчерашние модели лишились спроса и подешевели на тысячу-две каждая. То есть даже при плановой экономике его величество рынок в конце концов смог отрегулировать ситуацию.