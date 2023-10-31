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Бензин или дизель в автомобиле: за и против

Вторник 31 октября 2023 07:40
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Бензин или дизель в автомобиле: за и против Фото: автомобиль с каким мотором лучше купить (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

При том, что бензиновые авто в Украине безоговорочно доминируют, вопрос выбора между дизелем и бензином для нас становится все более актуальным: среди свежих машин, завезенных из Европы, последние несколько лет дизели уже преобладают.

В материале РБК-Украина читайте, какой тип двигателя более выгоден и удобнен для украинских условий эксплуатации.

При подготовке публикации были использованы материалы изданий Autocar, AutoBild и "Автоцентр"

Хорошо это или плохо, но на крупнейших авторынках Украины, где торгуют подержанными машинами из-за границы, большинство лотов – модели с дизелями. И дело не в том, что в Европе столько дизелей, а в том, что многие из современных бензиновых двигателей на 5–7-летних машинах уже настолько исчерпали свой ресурс, что вывозить их в Украину бессмысленно: они едва живы. А дизели как в целом более долговечные, к моменту списания их в Германии или скажем, Австрии или Бельгии, имеют еще определенный остаток ресурса.

Но вообще это отнюдь не означает, что дизель лучше "бензинки" – и об этом мы сегодня поговорим.

В чем отличие

Принципиальное отличие между моторами этих типов одно: способ воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндрах. У бензиновых агрегатов это делает искра свечи зажигания, а дизельная смесь вспыхивает сама из-за высокого давления в камере сгорания.

Соответственно, в бензиновых моторах для этого есть отдельная система зажигания (достаточно сложная, кстати), а дизельные имеют высокую степень сжатия – а значит, все детали его цилиндро-поршневой группы намного прочнее. Также в дизельных авто приходится делать гораздо более прочными сцепление, коробку передач и валы трансмиссии – это уже из-за большого крутящего момента дизельных двигателей (не путать с мощностью).

Таким образом, дизельные модели получаются заметно дороже в автосалоне, но о вторичном рынке этого не скажешь – и одно только это должно настораживать вдумчивого покупателя "бєушки". Но обо всем по порядку.

Бензин или дизель в автомобиле: за и против

На бензине

Еще десяток лет назад в Украине бензиновая машина была самым дешевым вариантом с точки зрения содержания: дорогих и хронически недолговечных деталей в классических “бензинках” не было, да и в специализированном сервисе они не нуждаются. Разве что аппетит у бензиновых моторов выше, однако на большинство таких моделей можно установить газобаллонное оборудование, и газ LPG позволяет экономить на топливе до 40–50% витрат.

Но на сегодняшний день до нас уже массово дошли моторы down size – от английского "уменьшение размера". Это очень передовые агрегаты, легкие и мощные, и действительно малого рабочего объема (0,9 – 1,2 л). Но на них нельзя поставить ГБО, а для сохранения "взрослых" характеристик у них есть турбонаддув и топливная система с непосредственным впрыском – компоненты, снижающие надежность и долговечность силового агрегата. По этим параметрам б/у машины с бензиновым даунсайзингом проигрывают дизельным – при том что классические полнолитражные “бензинки”, без наддува и с объемом 1,5–2,5 л, часто столь же безотказны, как и моторы на тяжелом топливе.

Между тем на некоторых популярных моделях – например, у марки Volkswagen – полнолитражных бензиновых двигателей сегодня нет в принципе.

Бензин или дизель в автомобиле: за и против

Преимущества и недостатки бензиновых авто

Плюсы

  • Невысокая стоимость содержания
  • Повсеместная доступность ремонта
  • Более тихая и плавная работа
  • Возможность экономии за счет ГБО

Минусы

  • Больший расход топлива
  • Ограниченный выбор на вторичном рынке
  • Низкая долговечность моторов down size

Дизельные авто

Современные дизели с топливной системой Common Rail очень экономичны и подчас оказываются более выгодными, чем бензиновые машины с ГБО. Но только до тех пор, пока не износится одна из его важных систем. Дело в том, что главная головная боль владельцев пожилых дизелей CR – это их сложная и потому недешевая топливная система.

В нем есть целый набор очень дорогих компонентов, которых нет в бензиновых моторах: топливный насос высокого давления (так называемый ТНВД) и комплект из четырех-шести форсунок. Кроме того, все дизели сегодня имеют турбонаддув, и турбина, пусть после определенного немалого пробега, но все равно когда-то выходит из строя и нуждается в дорогостоящем ремонте. А ремонт дизеля вообще, кстати, часто нужно выполнять на специализированной дизельной СТО, которые есть не в каждом городе.

Преимущества и недостатки дизельных авто

Плюсы

  • Небольшой расход топлива
  • Высокая долговечность, особенно против моторов down size
  • Широкий выбор на вторичном рынке

Минусы

  • Дорогой сервис и ремонт
  • Высокие требования к качеству топлива и моторного масла
  • Громкое звучание и вибрации
  • Больше вероятность нарваться на вторичном рынке на машину после такси.

Бензин или дизель в автомобиле: за и против

Если коротко

Выбирайте двигатель под свои нужды. То, что бензиновых автомобилей мало привозят из Европы, не значит, что их нет среди подержанных машин, приобретенных когда-то в официальных дилерских сетях в Украине.

Более того, у этих экземпляров часто реальный пробег будет меньше, чем у привезенных из-за границы, где первые владельцы привыкли выжимать из машин ресурс до крайних пределов. И не бойтесь изменить свои предпочтения по марке и модели ради выгодного вам двигателя. Ведь большинство современных авто стоят друг друга по техническим и потребительским характеристикам – конечно, если они не “убиты” владельцами еще до вас.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, как автомобили украинских автозаводов продавались в Европе.

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бензин дизтопливо Автомобильный рынок ДВС
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