Бензин или дизель в автомобиле: за и против

При том, что бензиновые авто в Украине безоговорочно доминируют, вопрос выбора между дизелем и бензином для нас становится все более актуальным: среди свежих машин, завезенных из Европы, последние несколько лет дизели уже преобладают.

Хорошо это или плохо, но на крупнейших авторынках Украины, где торгуют подержанными машинами из-за границы, большинство лотов – модели с дизелями. И дело не в том, что в Европе столько дизелей, а в том, что многие из современных бензиновых двигателей на 5–7-летних машинах уже настолько исчерпали свой ресурс, что вывозить их в Украину бессмысленно: они едва живы. А дизели как в целом более долговечные, к моменту списания их в Германии или скажем, Австрии или Бельгии, имеют еще определенный остаток ресурса.

Но вообще это отнюдь не означает, что дизель лучше "бензинки" – и об этом мы сегодня поговорим.

В чем отличие

Принципиальное отличие между моторами этих типов одно: способ воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндрах. У бензиновых агрегатов это делает искра свечи зажигания, а дизельная смесь вспыхивает сама из-за высокого давления в камере сгорания.

Соответственно, в бензиновых моторах для этого есть отдельная система зажигания (достаточно сложная, кстати), а дизельные имеют высокую степень сжатия – а значит, все детали его цилиндро-поршневой группы намного прочнее. Также в дизельных авто приходится делать гораздо более прочными сцепление, коробку передач и валы трансмиссии – это уже из-за большого крутящего момента дизельных двигателей (не путать с мощностью).

Таким образом, дизельные модели получаются заметно дороже в автосалоне, но о вторичном рынке этого не скажешь – и одно только это должно настораживать вдумчивого покупателя "бєушки". Но обо всем по порядку.

На бензине

Еще десяток лет назад в Украине бензиновая машина была самым дешевым вариантом с точки зрения содержания: дорогих и хронически недолговечных деталей в классических “бензинках” не было, да и в специализированном сервисе они не нуждаются. Разве что аппетит у бензиновых моторов выше, однако на большинство таких моделей можно установить газобаллонное оборудование, и газ LPG позволяет экономить на топливе до 40–50% витрат.

Но на сегодняшний день до нас уже массово дошли моторы down size – от английского "уменьшение размера". Это очень передовые агрегаты, легкие и мощные, и действительно малого рабочего объема (0,9 – 1,2 л). Но на них нельзя поставить ГБО, а для сохранения "взрослых" характеристик у них есть турбонаддув и топливная система с непосредственным впрыском – компоненты, снижающие надежность и долговечность силового агрегата. По этим параметрам б/у машины с бензиновым даунсайзингом проигрывают дизельным – при том что классические полнолитражные “бензинки”, без наддува и с объемом 1,5–2,5 л, часто столь же безотказны, как и моторы на тяжелом топливе.

Между тем на некоторых популярных моделях – например, у марки Volkswagen – полнолитражных бензиновых двигателей сегодня нет в принципе.

Преимущества и недостатки бензиновых авто

Плюсы

Невысокая стоимость содержания

Повсеместная доступность ремонта

Более тихая и плавная работа

Возможность экономии за счет ГБО

Минусы

Больший расход топлива

Ограниченный выбор на вторичном рынке

Низкая долговечность моторов down size

Дизельные авто

Современные дизели с топливной системой Common Rail очень экономичны и подчас оказываются более выгодными, чем бензиновые машины с ГБО. Но только до тех пор, пока не износится одна из его важных систем. Дело в том, что главная головная боль владельцев пожилых дизелей CR – это их сложная и потому недешевая топливная система.

В нем есть целый набор очень дорогих компонентов, которых нет в бензиновых моторах: топливный насос высокого давления (так называемый ТНВД) и комплект из четырех-шести форсунок. Кроме того, все дизели сегодня имеют турбонаддув, и турбина, пусть после определенного немалого пробега, но все равно когда-то выходит из строя и нуждается в дорогостоящем ремонте. А ремонт дизеля вообще, кстати, часто нужно выполнять на специализированной дизельной СТО, которые есть не в каждом городе.

Преимущества и недостатки дизельных авто

Плюсы

Небольшой расход топлива

Высокая долговечность, особенно против моторов down size

Широкий выбор на вторичном рынке

Минусы

Дорогой сервис и ремонт

Высокие требования к качеству топлива и моторного масла

Громкое звучание и вибрации

Больше вероятность нарваться на вторичном рынке на машину после такси.

Если коротко

Выбирайте двигатель под свои нужды. То, что бензиновых автомобилей мало привозят из Европы, не значит, что их нет среди подержанных машин, приобретенных когда-то в официальных дилерских сетях в Украине.

Более того, у этих экземпляров часто реальный пробег будет меньше, чем у привезенных из-за границы, где первые владельцы привыкли выжимать из машин ресурс до крайних пределов. И не бойтесь изменить свои предпочтения по марке и модели ради выгодного вам двигателя. Ведь большинство современных авто стоят друг друга по техническим и потребительским характеристикам – конечно, если они не “убиты” владельцами еще до вас.

