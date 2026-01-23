ua en ru
От гостиниц до устричных ферм: оккупанты придумали "стратегию развития" Приазовья

Пятница 23 января 2026 15:19
От гостиниц до устричных ферм: оккупанты придумали "стратегию развития" Приазовья Фото: Херсон после освобождения от российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Яна Коваль

Кремль утвердил "стратегию развития" Приазовья до 2040 года, пытаясь легализовать оккупацию через развитие туризма. В разведке отмечают, что за мирной риторикой скрывается развитие военной логистики и портовой инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Легитимизация оккупации через бюрократию

Кремль утвердил Стратегию устойчивого развития Приазовья до 2040 года - документ, оправдывающий незаконное включение временно оккупированных территорий Украины в правовое, административное и экономическое пространство РФ под видом "долгосрочного развития".

Эта стратегия формально охватывает семь субъектов РФ, также АР Крым и районы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

В СВР отмечают, что это очередной шаг легитимизировать оккупацию через бюрократические и экономические механизмы.

Оторванные от реальности показатели

Как пишет разведка, документ декларирует "экологическую трансформацию", развитие инфраструктуры, туризма, водного транспорта и рыбного хозяйства, однако набор целей до 2030 года выглядит оторванным от реальности региона, который находится в условиях войны, санкций и деградации базовой инфраструктуры.

Среди заявленных показателей - улучшение коммунальных услуг для 2,58 млн человек, создание "комфортных условий проживания" для 750 тысяч жителей и формирование туристического потока на уровне 23,6 млн поездок в год.

Эти цифры не подкреплены ни источниками финансирования, ни четкими механизмами реализации, а перечень экологически опасных объектов, из которых планируют ликвидировать 17 из 30, в документе даже не конкретизирован.

Экзотические фермы и популизм

План оккупантов включает 79 мероприятий по 18 направлениям - от строительства морского курорта "Приморск" в Запорожской области до развития осетрового хозяйства, устричных ферм и переработки медуз.

Отдельно задекларированы восстановление систем гидрометеорологического и экологического мониторинга, утилизация затонувших судов в Азовском море и масштабные изменения водохозяйственных схем Дона и Днепра.

"Совокупно эти инициативы являются набором популистских проектов без учета правового статуса территорий, реальных экологических рисков и технических ограничений", - отмечают в службе.

Военная логистика под видом гражданской

Оккупанты сделали особый акцент на модернизации портовой и транспортно-логистической инфраструктуры Азовского бассейна, а также ее интеграции в общероссийские грузовые коридоры.

"Несмотря на гражданскую риторику, эти меры имеют очевидное двойное назначение и фактически направлены на усиление военно-логистических возможностей РФ в регионе", - заявили в СВР.

Напомним, ранее украинская разведка сообщала, что Кремль существенно усиливает государственный надзор за экономическими процессами, постепенно лишая частный сектор остатков автономии.

Российские власти расширили полномочия органов контроля, что позволяет вмешиваться в работу предприятий под предлогом "обеспечения национальной безопасности" и потребностей оборонного заказа.

Кроме того, в Службе внешней разведки сообщали, что в конце декабря 2025 года финансовая и институциональная системы России начали стремительно погружаться в режим управляемого хаоса. Кремль сознательно уничтожает прозрачность государственных процессов, пытаясь скрыть реальные масштабы экономической деградации.

