От футболиста до президента УАФ: Гливинский рассказал, как политика изменила Шевченко

От игрока до тренера

Гливинский впервые взял интервью у Шевченко еще в 1994 году, когда тот играл за юношескую сборную Украины. Уже тогда будущий обладатель "Золотого мяча" отличался уверенностью и лидерскими качествами. Переход в "Милан" значительно повлиял на его мировоззрение и профессиональный рост.

"Шевченко менялся в соответствии со своим статусом. Я помню его еще игроком юношеской сборной U-19. Это был 1994 год, во Львове наши играли с Нидерландами в плей-офф. Шевченко забил гол на стадионе Украина. Сыграли 2:2. Я попросил администратора для интервью вывести из раздевалки именно Андрея. Это было мое первое интервью с ним... Шевченко говорил, что в ответном матче будет бороться за победу. Уже тогда, в 18 лет, был достаточно уверенным в себе. Затем он становился уже и лидером национальной команды. Во многом его изменил переход в "Милан": и мировоззрение, и видение многих вещей", - рассказал Александр.

Размышляя о периоде "Золотого мяча" в 2004 году, Гливинский замечает, что Шевченко всегда был осторожным в общении с прессой, но при этом отмечает важный жест - почтение памяти Валерия Лобановского после получения престижной награды.

Переход Шевченко на тренерскую скамью национальной сборной стал, по словам Гливинского, настоящим вызовом для легенды киевского "Динамо". Журналист подчеркивает лидерские качества Шевченко и его требовательность как руководителя, но также отмечает его умение находить индивидуальный подход к игрокам, сочетая требовательность с психологической поддержкой.

"Это был вызов для него. Он имеет такое качество - быть лидером. Это правда. Для него важно чувствовать себя хозяином ситуации. Он как настоящий босс вел себя в сборной. Стаффу и работникам точно было не просто. Он привередлив, держит дистанцию. Я не назвал бы его всегда справедливым руководителем. Но у каждого тренера свой стиль", - комментирует Гливинский.

А вот с футболистами Андрей Николаевич "вел себя иначе".

"Был достаточно требовательным на тренировках и в игре. Но находил возможность и подбодрить, искал личный контакт с игроками. Он как-то миксовал - требовательность во время тренировок и игр, а затем моменты дружеской психологической поддержки в быту. Он это умеет, как не каждый тренер", - добавляет он.

Переход к функционерской деятельности

Обсуждая текущую роль Шевченко как функционера, Гливинский отмечает, что это совершенно новый этап в его карьере, который требует других навыков и подходов. Он подчеркивает важность открытости и коммуникации с медиа для руководителя УАФ, отмечая, что сейчас в этом направлении есть определенные вызовы.

"Понятно, что он большая звезда в нашем футболе. И его кандидатура не вызвала никаких вопросов. Но ему еще надо показать себя как функционера. Сейчас он имеет много вызовов. Для футболиста и тренера работа функционера очень непростая. Этот непростой путь он только начал. Месяц назад была пресс-конференция, на которой необычно было то, что целый час продолжался отчет различных членов его команды. А потом и он сам отвечал на вопросы. Я думаю, ему еще много над чем есть работать. Руководитель УАФ должен много общаться с медиа, а это была одна пресс-конференция за целый год. Нужно общаться больше, уметь общаться и отвечать на острые вопросы журналистов", - объясняет Гливинский.

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