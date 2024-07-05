Шмыгаль поручил обеспечить бесперебойное электроснабжение военным

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Он отметил, что то же самое будет касаться и других прифронтовых областей.

"Бесперебойное электроснабжение для наших военных... Министерству обороны, Минэнерго и другим министерствам и ведомствам поручено проработать вопрос учета и расчетов за потребленную электроэнергию военными формированиями в донецкой области", - объяснил премьер.

Отключение света в Украине

Напомним, что с весны этого года украинцы вернулись к графикам отключения света. В последнее время графики в Украине действуют круглосуточно, причем свет отключают не только в черных, но и в серых зонах.

Это связано с тем, что из-за жары растет потребление, ведь многие даже несмотря на запрет продолжают пользоваться кондиционерами.

Однако иногда отключение света может не совпадать с графиками. Что делать в таком случае, мы объясняли в материале РБК-Украина.

Отметим, что на днях член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко отмечал, что графики отключения света в Украине могут ослабить уже после 20-х чисел июля.

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