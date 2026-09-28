Три миллиона на новый дом: "Генерал Черешня" помогла многодетной семье ветерана из Мариуполя

Украинская defence-tech компания "Генерал Черешня" передала 3,3 млн грн на обустройство нового дома многодетной семье Кисленко из Мариуполя. Компания приобрела для них микроавтобус и необходимую бытовую технику.

Детали рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Генерал Черешня FPV" в Facebook.

Олег Кисленко – ветеран, защищавший Украину в 2016-2019 годах. Вместе с женой он воспитывал десятерых детей в детском доме семейного типа (ДБСТ), шестеро из которых до сих пор живут с родителями.

В 2022 году после начала полномасштабного вторжения семья потеряла дом в Мариуполе и уехала в Германию, однако в 2025 году решила вернуться в Украину.

По обращению начальника Мариупольской городской военной администрации (МВА) Вадима Бойченко семье приобрели дом в селе Нежухов Львовской области за средства государственной субвенции.

На обустройство дома компания "Генерал Черешня" направила 3,3 млн. грн. Семье передали микроавтобус Renault Trafic, сушильную машину, кондиционеры, пылесос, кухонный комбайн и ноутбуки для детей.

Также компания приобрела бетоносмеситель, строительные инструменты и оборудование для работы на приусадебном участке.

Ключи от микроавтобуса лично передал Chief People Officer (CPO) компании Генерал Черешня Андрей Лавренович.

Многодетная семья ветерана из Мариуполя получила помощь от компании Генерал Черешня (фото: facebook.com/generalcherry.fpv)

Помощь организовали в рамках проекта "Возвращение ДБСТ из-за границы" совместно с Мариупольской городской военной администрацией, Донецкой и Львовской областными государственными администрациями.

Ноутбуки вручили детям Вадим Бойченко и Юлия Рыжакова из Донецкой ОВА, а также Яна Шумовецкая из 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов".

Пока Мариуполь остается временно оккупированным, многодетная семья Кисленко обустраивает жизнь на новом месте во Львовской области.