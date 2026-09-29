От дронов до музыки: компания "Генерал Черешня" запустила собственный лейбл 27 Cherry Records

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании в Instagram.

27 Cherry Records: что известно о лейбле музыки

Первым элементом нового проекта стал аудиологотип компании. По замыслу авторов он должен передавать характер бренда через звук.

Основой аудиологотипа стали Jungle Break с темпом 172 BPM, Reese bass зубастый, как маскот компании.

"Скорость звуковой волны - 343 м/с. Мы стремимся быть быстрее, поэтому решили обуздать звук", - пояснили в компании "Генерал Черешня".

В компании позиционируют музыкальный лейбл как отдельное направление, связанное с развитием современной культуры.

Его концепцию описывают формулой: "Next Gen Defense защищает небо. Next Gen Artists создают культуру".

Следует отметить, что это первый в Украине музыкальный лейбл defence-tech компании.