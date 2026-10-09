От дождей до почти летних +26: синоптик дала прогноз погоды в Украине на выходные
Погода в Украине в ближайшие дни будет контрастной. Как по температуре, так и по осадкам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Особенности погоды в Украине в субботу
Оценивая синоптические выходные, эксперт отметила, что в субботу (10 октября) обязательно "стоит выбираться куда-то на природу, за город, подышать свежим воздухом".
"Ведь дождя не будет нигде в Украине", - подчеркнула Диденко.
Температура воздуха в этот день, по ее словам, ожидается приемлемой, комфортной.
В большинстве областей Украины предполагается +18...+22°С.
На юге в дневные часы может быть даже теплее - до +24°С.
Между тем несколько свежее воздух будет в северной части страны. Там столбики термометров могут показать +16...+18°С.
Как изменится погода в Украине в воскресенье
Диденко рассказала, что в воскресенье (11 октября) очередной атмосферный фронт принесет дожди:
- в западные области;
- в Винницкую область;
- в северные области.
"На юге, на востоке и в большинстве центральных областей дожди в воскресенье не ожидаются", - уточнила метеоролог.
Температура воздуха самой низкой ожидается в этот день в западных областях - около +10...+13°С.
При этом на остальной территории будет преобладать теплая воздушная масса:
- в среднем по Украине +19...+24°С;
- на юге - до +23...+26°С.
К чему готовиться на выходных в Киеве
Согласно прогнозу синоптика, в течение 10 октября осадков в Киеве не предполагается.
"Порывистый ветер стихнет после обеда", - уточнила Диденко.
Максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +17°С.
В воскресенье, 11 октября, в столице потеплеет - до +21°С.
"Существенные осадки - маловероятны. Разве только к вечеру пройдет небольшой дождь", - подытожила эксперт.
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