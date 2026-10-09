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От дождей до почти летних +26: синоптик дала прогноз погоды в Украине на выходные

14:08 09.10.2026 Пт
2 мин
aimg Ирина Костенко
От дождей до почти летних +26: синоптик дала прогноз погоды в Украине на выходные Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Погода в Украине в ближайшие дни будет контрастной. Как по температуре, так и по осадкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Особенности погоды в Украине в субботу

Оценивая синоптические выходные, эксперт отметила, что в субботу (10 октября) обязательно "стоит выбираться куда-то на природу, за город, подышать свежим воздухом".

"Ведь дождя не будет нигде в Украине", - подчеркнула Диденко.

Температура воздуха в этот день, по ее словам, ожидается приемлемой, комфортной.

В большинстве областей Украины предполагается +18...+22°С.

На юге в дневные часы может быть даже теплее - до +24°С.

Между тем несколько свежее воздух будет в северной части страны. Там столбики термометров могут показать +16...+18°С.

Прогноз погоды по Украине на 10 октября от Наталки Диденко (инфографика: РБК-Украина)
Прогноз погоды по Украине на 10 октября от Наталки Диденко (инфографика: РБК-Украина)

Как изменится погода в Украине в воскресенье

Диденко рассказала, что в воскресенье (11 октября) очередной атмосферный фронт принесет дожди:

  • в западные области;
  • в Винницкую область;
  • в северные области.

"На юге, на востоке и в большинстве центральных областей дожди в воскресенье не ожидаются", - уточнила метеоролог.

Температура воздуха самой низкой ожидается в этот день в западных областях - около +10...+13°С.

При этом на остальной территории будет преобладать теплая воздушная масса:

  • в среднем по Украине +19...+24°С;
  • на юге - до +23...+26°С.
Прогноз погоды по Украине на 11 октября от Наталки Диденко (инфографика: РБК-Украина)
Прогноз погоды по Украине на 11 октября от Наталки Диденко (инфографика: РБК-Украина)

К чему готовиться на выходных в Киеве

Согласно прогнозу синоптика, в течение 10 октября осадков в Киеве не предполагается.

"Порывистый ветер стихнет после обеда", - уточнила Диденко.

Максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +17°С.

В воскресенье, 11 октября, в столице потеплеет - до +21°С.

"Существенные осадки - маловероятны. Разве только к вечеру пройдет небольшой дождь", - подытожила эксперт.

Напомним, ранее мы рассказывали о метеорологической осени в Украине - как определяют смену сезона эксперты УкрГМЦ.

Кроме того, мы объясняли, что такое на самом деле "бабье лето" и почему их может быть несколько.

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