Детей вербует Россия. Образовательный омбудсмен рассказала, куда обращаться

Проблема вербовки детей и подростков Россией остается серьезной угрозой для безопасности Украины, однако точных данных о масштабах явления нет.

Об этом образовательный омбудсмен Надежда Лещик рассказала в интервью РБК-Украина.

По ее словам, государственные структуры запустили специальный чат-бот, куда украинцы могут сообщать о попытках вербовки.

Чат-бот начал работать в декабре 2024 года, и уже за первый месяц поступило более 1300 обращений от граждан, которые стали свидетелями или жертвами таких попыток.

"Враг пытается дестабилизировать нашу жизнь всевозможными способами, в том числе вербовкой", - подчеркнула Лещик.

Она подчеркнула, что ключевую роль в предотвращении этого явления играют родители, которые должны внимательно следить за своими детьми, особенно подростками, и строить с ними доверительные отношения.

Учителя также должны информировать и детей, и родителей о рисках. В качестве примера омбудсмен привела случай в Тернополе, где 10-летний мальчик, благодаря разъяснениям полиции и учителей, смог распознать попытку вербовки и сообщить об этом правоохранителям.

"Детям надо объяснять, что здесь наказание серьезнее, чем штраф. Может быть лишение свободы на срок до 15 лет или вообще пожизненно в зависимости от того, что было совершено. Часть детей, к сожалению, этого не понимает", - отметила Лещик.

Она также посоветовала родителям обратить внимание на то, как дети проводят время в соцсетях, и поддерживать с ними открытый диалог.

Часто отсутствие доверия и общения является причиной не только вербовки, но и буллинга среди школьников. Особое внимание следует обращать на случаи, когда ребенку обещают деньги - это классический сигнал вербовки.