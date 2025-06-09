Детей вербует Россия. Образовательный омбудсмен рассказала, куда обращаться
Проблема вербовки детей и подростков Россией остается серьезной угрозой для безопасности Украины, однако точных данных о масштабах явления нет.
Об этом образовательный омбудсмен Надежда Лещик рассказала в интервью РБК-Украина.
По ее словам, государственные структуры запустили специальный чат-бот, куда украинцы могут сообщать о попытках вербовки.
Чат-бот начал работать в декабре 2024 года, и уже за первый месяц поступило более 1300 обращений от граждан, которые стали свидетелями или жертвами таких попыток.
"Враг пытается дестабилизировать нашу жизнь всевозможными способами, в том числе вербовкой", - подчеркнула Лещик.
Она подчеркнула, что ключевую роль в предотвращении этого явления играют родители, которые должны внимательно следить за своими детьми, особенно подростками, и строить с ними доверительные отношения.
Учителя также должны информировать и детей, и родителей о рисках. В качестве примера омбудсмен привела случай в Тернополе, где 10-летний мальчик, благодаря разъяснениям полиции и учителей, смог распознать попытку вербовки и сообщить об этом правоохранителям.
"Детям надо объяснять, что здесь наказание серьезнее, чем штраф. Может быть лишение свободы на срок до 15 лет или вообще пожизненно в зависимости от того, что было совершено. Часть детей, к сожалению, этого не понимает", - отметила Лещик.
Она также посоветовала родителям обратить внимание на то, как дети проводят время в соцсетях, и поддерживать с ними открытый диалог.
Часто отсутствие доверия и общения является причиной не только вербовки, но и буллинга среди школьников. Особое внимание следует обращать на случаи, когда ребенку обещают деньги - это классический сигнал вербовки.
Ранее мы писали, что правоохранители предупредили родителей об опасности вербовки украинских подростков российскими спецслужбами. Враг может привлекать несовершеннолетних для осуществления диверсий.
Российские спецслужбы начали активно привлекать подростков для совершения противоправных действий в Украине. Это происходит через манипуляции, психологическое давление или денежное вознаграждение.
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