От Crotale до Patriot. Евлаш рассказал, что нужно Украине для эшелонированной системы ПВО

Как пояснил Евлаш, эшелонированная система ПВО включает средства противовоздушной обороны малого, среднего и большого радиуса действия при поддержке авиации.

Среди комплексов малого радиуса действия, которые являются преимущественно ПВО Сухопутных войск:

Crotale, Avenger, Gepard;

установки Skynex о передаче которых ранее уже шла речь.

Среди комплексов среднего радиуса действия есть IRIS-T, NASAMS и другие системы, которые позволяют прикрывать города и уничтожать ракеты и дроны, которые летят на жилые кварталы, районы или объекты энергетики.

"И большого радиуса действия такие как SAMP/T и Patriot", - добавил Евлаш.

В то же время спикер отметил, что американская ЗРК Patriot сегодня является самой эффективной.

ПВО в Украине

В конце февраля президент Владимир Зеленский заявлял, что передача Украине десяти ЗРК Patriot кардинально повлияла бы на ситуацию в войне с Россией. В частности он отмечал, что для полного закрытия неба нужны 25 систем по 6-8 батарей в каждой.

Уже 4 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Германия инициирует немедленный поиск всех имеющихся не только у союзников, но и вообще в мире батарей Patriot и других систем ПВО для того, чтобы передать их Украине.