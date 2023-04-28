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От чего зависит способность РФ выдержать затяжную войну против Украины: выводы ISW

Новина українською →
Пятница 28 апреля 2023 03:46
От чего зависит способность РФ выдержать затяжную войну против Украины: выводы ISW Фото: выдержат ли россияне затяжную войну в Украине (facebook/mod mil rus)
Автор: Максим Шушко

Возможность российской армии восстановить свой военный потенциал, чтобы выдержать затяжную войну против Украины, ограничена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Отмечается, что россияне начали полномасштабное вторжение в Украину, имея недостаточно ресурсов. Кремль пытается восстановить свои силы и мобилизовать свою оборонно-промышленную базу, однако до сих пор не заявил о полной национальной мобилизации.

Способность РФ выдержать затяжную войну зависит от того, получат ли оккупанты больше времени и пространства для восстановления своего потенциала.

Успешные контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины не позволят Кремлю пополнить свои ресурсы и еще больше истощат наступательный потенциал России и, в конце концов, позволят изгнать оккупантов из Украины.

Ранее мы писали, что российские войска укрепляют оборону и готовятся к контрнаступлению ВСУ на Запорожском направлении.

Напомним, оккупанты начали использовать новую тактику ракетных ударов, чтобы усложнить задачу украинским силам ПВО.

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