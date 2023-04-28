От чего зависит способность РФ выдержать затяжную войну против Украины: выводы ISW
Возможность российской армии восстановить свой военный потенциал, чтобы выдержать затяжную войну против Украины, ограничена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.
Отмечается, что россияне начали полномасштабное вторжение в Украину, имея недостаточно ресурсов. Кремль пытается восстановить свои силы и мобилизовать свою оборонно-промышленную базу, однако до сих пор не заявил о полной национальной мобилизации.
Способность РФ выдержать затяжную войну зависит от того, получат ли оккупанты больше времени и пространства для восстановления своего потенциала.
Успешные контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины не позволят Кремлю пополнить свои ресурсы и еще больше истощат наступательный потенциал России и, в конце концов, позволят изгнать оккупантов из Украины.
Ранее мы писали, что российские войска укрепляют оборону и готовятся к контрнаступлению ВСУ на Запорожском направлении.
Напомним, оккупанты начали использовать новую тактику ракетных ударов, чтобы усложнить задачу украинским силам ПВО.
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