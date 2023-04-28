Від чого залежить здатність РФ витримати затяжну війну проти України: висновки ISW
Спроможність російської армії відновити свій військовий потенціал, щоб витримати затяжну війну проти України, обмежена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.
Зазначається, що росіяни розпочали повномасштабне вторгнення в Україну маючи недостатньо ресурсів. Кремль намагається відновити свої сили та мобілізувати свою оборонно-промислову базу, однак досі не заявив про повну національну мобілізацію.
Здатність РФ витримати затяжну війну залежить від того, чи отримають окупанти більше часу і простору для відновлення свого потенціалу.
Успішні контрнаступальні дії Збройних сил України не дозволять Кремлю поповнити свої ресурси та ще більше виснажать наступальний потенціал Росії і, зрештою, дозволять вигнати окупантів з України.
Раніше ми писали, російські війська укріплюють оборону та готуються до контрнаступу ЗСУ на Запорізькому напрямку.
Нагадаємо, окупанти почали використовувати нову тактику ракетних ударів, щоб ускладнити завдання українським силам ППО.
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