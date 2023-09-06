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От чего зависят сроки вступления Украины в Евросоюз: ответ посла

Среда 06 сентября 2023 20:11
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От чего зависят сроки вступления Украины в Евросоюз: ответ посла Фото: Матти Маасикас, посол ЕС в Украине (flickr by estonian foreign ministry)
Автор: Иван Носальский

Конкретные сроки вступления Украины в Евросоюз пока спрогнозировать сложно, поскольку сейчас все зависит от кандидата.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью "Европейской правде" рассказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

"В процессе вступления в ЕС почти все зависит от кандидата, то есть от вас. Или еще можно использовать точный и обнадеживающий термин, который недавно употребил президент (Европейского совета - ред.) Шарль Мишель: "от будущей страны-члена". То есть от того, как вы будете выполнять "домашнее задание", - отметил Маасикас.

При этом он уточнил, что расширение Евросоюза является возможным до 2030 года. Сам блок уже дорос до готовности принять Украину.

"Вы очень хорошо знаете, что некоторые вещи, которые ЕС сделал с 24 февраля прошлого года, были немыслимы еще накануне. В частности, немыслимым был тот новый толчок к расширению Евросоюза, который мы наблюдаем. Второе, что дает уверенность - это поддержка Украины ЕС и гражданами ЕС", - добавил посол.

По его словам, "усталости от Украины" сейчас нет, и об этом свидетельствуют данные опроса Евробарометра весной 2023 года. Он показал, что примерно 70% жителей стран ЕС поддерживают политику собственного правительства и политику ЕС в отношении Украины.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Напомним, в 2022 году Украина получила статус-кандидата на вступление в Евросоюз. После этого блок поставил перед нашей страной ряд условий для членства.

Процесс вступления в ЕС включает в себя начало соответствующих переговоров. Официальные лица Украины уже неоднократно подчеркивали, что рассчитывают на начало таких переговоров до конца 2023 года.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что наша страна старается быть готовой к переговорам до конца года.

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