От Black Hornet до ракет. США выделили новый пакет военной помощи Украине

Соединенные Штаты Америки (США) выделили очередной пакет военной помощи Украине на 400 млн долларов. В него войдет разнообразное вооружение - от мини-дронов Black Hornet до ракет и бронемашин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Это разведывательные беспилотники весом в 32 грамма. Их трудно обнаружить, поэтому они особенно хорошо подходят для использования в городских районах. Они просты в эксплуатации и могут помочь в выявлении целей противника.

Мини-дроны Black Hornet уже применяются Вооруженными силами Украины, и недавно Норвегия объявляла о поставке дополнительной партии на 1000 единиц.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в сфере безопасности", - отмечают в Пентагоне.

Напомним, на прошлой неделе Пентагон объявил пакет на 1,3 млрд долларов, в который вошли зенитно-ракетные комплексы NASAMS, снаряды для артиллерии, ракеты и другая военная техника.

Предполагается, что этот пакет должен помочь защитить украинские порты на Черном море после того, как Российская Федерация вышла из зерновой сделки и устроила ракетный террор.

Отметим, ранее также стало известно, что американские сенаторы просят президента США Джо Байдена подстроить военную помощь Украине под нужды фронта, а также перейти к поставкам истребителей западного образца.

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