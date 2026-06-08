От биопечати до связи с серверами США: как украинские вузы развивают новейшие технологии

Украинские вузы в условиях войны превратились в инновационные центры, внедряющие технологии, аналогов которым часто нет даже в Европе. Например, в Харькове в университетской лаборатории печатают биоткани для медицинских целей, а в Киеве есть компьютеры со связью с госдепом США.

Об этом заявили эксперты во время конференции "Образование новой Украины 2.0", передает корреспонтдент РБК-Украина.

Главное: Украинские университеты в условиях войны перешли от выживания к созданию инновационных хабов , технологии которых поражают даже европейских специалистов.

, технологии которых поражают даже европейских специалистов. В Университете Каразина действует уникальная подземная лаборатория, где печатают ткани для пересадки защитникам на фронте.

защитникам на фронте. КНУ имени Тараса Шевченко интегрировал студентов в систему кибербезопасности через оборудование, подключенное к серверам Госдепартамента США , и получил государственный грант на создание научно-исследовательского центра.

, и получил государственный грант на создание научно-исследовательского центра. ХНЭУ имени С. Кузнеца создал безопасную модель подземного университета с 41 аудиторией, что позволило вернуть офлайн-обучение для 40% студентов.

Биопечать для фронта: уникальные кейсы в подземной лаборатории

Заместитель министра образования Николай Трофименко заявил, что сейчас в вузах активно развивают технологическое направление. По его словам, современное оборудование - это лишь база, однако именно научные кейсы позволяют вывести образование на новый уровень.

"Студентов не удержишь только на одном оборудовании, поэтому у нас есть отдельный проект Всемирного банка, который финансирует с десяток кейсов, лабораторий, очень крутых и ведущих наших научных направлений", - заявил Трофименко.

Одним из самых впечатляющих примеров является харьковский Университет Каразина.

"В подземной лаборатории на принтере печатают ткани. Это уникально, потому что даже в центральной Европе аналогов таких нет. То есть фронт заказывает, больница быстро передает заказ в университет и там мгновенно печатают большие куски тканей, которые надо пересаживать нашим защитникам", - подчеркнул Трофименко.

Также он отметил, что это лишь один из примеров развития инноваций, а таких в Украине уже много.

Кибербезопасность мирового уровня и госинвестиции

Технологический скачок коснулся и сферы киберзащиты. В университете КНУ имени Тараса Шевченко студенты получили доступ к оборудованию, работающему в единой сети с американскими государственными структурами.

"В нашем университете есть компьютеры, которые напрямую связаны с серверами государственного департамента США. Много ли американских университетов имеют такую технику, которая позволяет им бороться с кибербезопасностью? А в Украине это есть. И студенты работают с этими кейсами", - рассказал и.о. ректора Валерий Копейка.

Добавим также, что параллельно с этим университет впервые получил государственный грант на создание научно-исследовательского центра по ключевой тематике, что стало беспрецедентным шагом в системе финансирования украинской науки. А недавно студенты КНУ им. Шевченко стали призерами конкурса HUAWEI ICT COMPETITION 2025-2026.

Первый подземный университет: от укрытий до аудиторий

Вместо того, чтобы ограничиться обустройством обычных укрытий, ХНЭУ имени С. Кузнеца одним из первых в Украине реализовал модель целостной подземной безопасной среды.

"Мы сразу приняли решение, что не будем формировать систему укрытий, а будем формировать модель подземной безопасной среды. На сегодня в Украине создан подземный университет, который уже имеет 41 аудиторию на 1125 посадочных мест, и это только, если работать в первую смену", - заявила ректор ХНЭУ им. Татьяна Шталь.

Такой подход оказался эффективным: по словам ректора, опрос студентов показал, что сначала 30%, а затем 40% из них подтвердили свое желание учиться исключительно офлайн. Сейчас также ведется работа по развитию инклюзивных центров при университете.