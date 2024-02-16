От 500 евро. В каких странах Европы самые большие выплаты для украинцев

Дания – выплаты зависят от состава семьи

Согласно информации волонтерского проекта Rubikus и сайта "Помощь украинцам в Дании", украинские беженцы в Дании, которые зарегистрируются как безработные, в среднем могут получать примерно 850 евро в месяц. Но после отчисления сумм за социальное жилье и налогов, "на руки" беженцы будут получать около 400 евро.

Суммы пособия зависят от состава семьи. Например, выплаты в 2024 году следующие:

одинокий родитель с ребенком – 1758 евро (13105 крон);

взрослый без детей – 880 евро (6353 крон);

(6353 крон); отец и мать – 1230 евро (9170 крон);

совершеннолетний до 30 лет, проживающий вместе с родителями – 379 евро (2823 крон).

бонус за сдачу экзамена по языку на уровень Dansk 2 – 229 евро (1705 крон) в месяц в течение 6 месяцев. Или имеющим установленный диагноз, мешающий получить уровень Dansk 2.

Фото: Город в Дании (pixabay.com)

Ирландия – сокращенные выплаты первые 3 месяца

Ирландия предоставляет едва ли не самую щедрую социальную помощь украинским беженцам. Еженедельные выплаты для взрослых составляют 206 евро (832 евро в месяц). Дополнительно государство предоставляет бесплатное жилье на неограниченный срок – преимущественно гостиничные номера. Также предусмотрены выплаты на детей в Ирландии – около 140 евро в месяц.

В то же время, правительство Ирландии с февраля 2024 года вводит ограничение выплат для новоприбывших беженцев, которые будут жить в государственном жилье. Места будут предоставлять до 90 дней. За это время выплаты будут составлять 38,80 евро в неделю. Выплаты для детей не изменятся и будут на уровне 29,80 евро. То есть мать с ребенком будет получать 275 евро в месяц.

После выселения из государственного жилья, когда о крыше над головой беженцы будут заботиться самостоятельно, выплаты должны быть повышены.

Фото: Украинские беженцы в Ирландии (gettyimages.com)

Родители, которые воспитывают детей до 14 лет, не обязаны искать работу. Они могут иметь частичную занятость до 19 часов в неделю и зарабатывать до 165 евро, чтобы получать выплаты в 208 в неделю и пособие на детей.

Германия – размер помощи в 2024 году вырос

С 1 января 2024 года стандартные размеры социальной помощи и помощи гражданам выросли на 12%. Помощь Bürgergeld (гражданское пособие) выплачивается как основное обеспечение для соискателей работы. Выплата полагается как немецким гражданам, так и украинцам со временной защитой.

Суммы выплат следующие:

одинокие лица/одинокие родители – 563 евро ;

; в семейной паре на одного партнера – 506 евро;

взрослые в заведениях – 451 евро;

подростки 14-17 лет – 471 евро;

дети 6-13 лет – 390 евро;

дети до 5 лет – 357 евро.

То есть семья, состоящая из матери и двоих детей в возрасте 6 и 14 лет, будет получать 1424 евро. Дополнительно центр занятости выделяет 750–850 евро на человека на аренду жилья.

Суммы на личные школьные принадлежности также увеличивают примерно на 12%. В первой половине учебного года выплаты возрастут до 130 евро, а во второй половине учебного года – до 65 евро.

Фото: Украинские беженцы в Германии (gettyimages.com)

Норвегия – около 1400 евро во время учебы

Норвегия принимает украинских беженцев после временной защиты в другой стране. Из-за этого и значительной социальной поддержки страна столкнулась с большим потоком людей.

Граждане Украины со временной защитой получают выплаты примерно в 650 евро на взрослого и 300-400 евро на каждого ребенка.

Беженцы имеют право пройти вступительную (интеграционную) программу, включающую норвежский язык и социальные науки. При прохождении интеграционной программы украинцы могут получать около 1400 евро в месяц. С этих средств они самостоятельно платят за жилье и коммунальные услуги. В то же время, можно попросить о дополнительной помощи до прожиточного минимума.

При прохождении интеграционной программы беженцы могут попросить о материальной помощи на детей в размере 88 евро в месяц. Эти выплаты можно получить через год проживания в Норвегии.

Фото: Украинские беженцы в Норвегии (gettyimages.com)

Правительство Норвегии решило ужесточить правила для украинцев, чтобы снизить привлекательность страны. В частности, интеграционные выплаты для пар без детей могут сократиться на 530 евро в месяц.

Единоразовую выплату при рождении ребенка в 8200 евро правительство предлагает предоставлять только беженцам, которые проживут в Норвегии 12 месяцев.

Также Норвегия выплачивает средства на возвращение домой и обустройство на первое время – 1500 евро.