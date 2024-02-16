От 500 евро. В каких странах Европы самые большие выплаты для украинцев

Украинцы продолжают активно ехать в Европу для получения временной защиты. Среди критериев выбора страны – социальная поддержка и возможности трудоустройства.
РБК-Украина рассказывает, какие страны предоставляют самые большие выплаты беженцам из Украины в 2024 году.
Согласно информации волонтерского проекта Rubikus и сайта "Помощь украинцам в Дании", украинские беженцы в Дании, которые зарегистрируются как безработные, в среднем могут получать примерно 850 евро в месяц. Но после отчисления сумм за социальное жилье и налогов, "на руки" беженцы будут получать около 400 евро.
Суммы пособия зависят от состава семьи. Например, выплаты в 2024 году следующие:
Ирландия предоставляет едва ли не самую щедрую социальную помощь украинским беженцам. Еженедельные выплаты для взрослых составляют 206 евро (832 евро в месяц). Дополнительно государство предоставляет бесплатное жилье на неограниченный срок – преимущественно гостиничные номера. Также предусмотрены выплаты на детей в Ирландии – около 140 евро в месяц.
В то же время, правительство Ирландии с февраля 2024 года вводит ограничение выплат для новоприбывших беженцев, которые будут жить в государственном жилье. Места будут предоставлять до 90 дней. За это время выплаты будут составлять 38,80 евро в неделю. Выплаты для детей не изменятся и будут на уровне 29,80 евро. То есть мать с ребенком будет получать 275 евро в месяц.
После выселения из государственного жилья, когда о крыше над головой беженцы будут заботиться самостоятельно, выплаты должны быть повышены.
Родители, которые воспитывают детей до 14 лет, не обязаны искать работу. Они могут иметь частичную занятость до 19 часов в неделю и зарабатывать до 165 евро, чтобы получать выплаты в 208 в неделю и пособие на детей.
С 1 января 2024 года стандартные размеры социальной помощи и помощи гражданам выросли на 12%. Помощь Bürgergeld (гражданское пособие) выплачивается как основное обеспечение для соискателей работы. Выплата полагается как немецким гражданам, так и украинцам со временной защитой.
Суммы выплат следующие:
То есть семья, состоящая из матери и двоих детей в возрасте 6 и 14 лет, будет получать 1424 евро. Дополнительно центр занятости выделяет 750–850 евро на человека на аренду жилья.
Суммы на личные школьные принадлежности также увеличивают примерно на 12%. В первой половине учебного года выплаты возрастут до 130 евро, а во второй половине учебного года – до 65 евро.
Норвегия принимает украинских беженцев после временной защиты в другой стране. Из-за этого и значительной социальной поддержки страна столкнулась с большим потоком людей.
Граждане Украины со временной защитой получают выплаты примерно в 650 евро на взрослого и 300-400 евро на каждого ребенка.
Беженцы имеют право пройти вступительную (интеграционную) программу, включающую норвежский язык и социальные науки. При прохождении интеграционной программы украинцы могут получать около 1400 евро в месяц. С этих средств они самостоятельно платят за жилье и коммунальные услуги. В то же время, можно попросить о дополнительной помощи до прожиточного минимума.
При прохождении интеграционной программы беженцы могут попросить о материальной помощи на детей в размере 88 евро в месяц. Эти выплаты можно получить через год проживания в Норвегии.
Фото: Украинские беженцы в Норвегии (gettyimages.com)
Правительство Норвегии решило ужесточить правила для украинцев, чтобы снизить привлекательность страны. В частности, интеграционные выплаты для пар без детей могут сократиться на 530 евро в месяц.
Единоразовую выплату при рождении ребенка в 8200 евро правительство предлагает предоставлять только беженцам, которые проживут в Норвегии 12 месяцев.
Также Норвегия выплачивает средства на возвращение домой и обустройство на первое время – 1500 евро.
Напомним, мы писали, в каких странах сократят выплаты украинцам в 2024 году. Некоторые страны, которые приняли много людей и предоставили большую финансовую поддержку, через два года войны уменьшают помощь.
Также мы рассказывали, в какие страны ЕС продолжают массово ехать украинцы. Наибольший поток беженцев – в Германию и Чехию.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.