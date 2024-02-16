Від 500 євро. У яких країнах Європи найбільші виплати для українців

Данія – виплати залежать від складу сім'ї

Згідно з інформацією волонтерського проекту Rubikus та сайту "Допомога українцям у Данії", українські біженці у Данії, які зареєструються як безробітні, в середньому можуть отримувати приблизно 850 євро на місяць. Але після відрахування сум за соціальне житло і податків, "на руки" біженці отримуватимуть близько 400 євро.

Суми допомоги залежать від складу сім'ї. Наприклад, виплати у 2024 рокі такі:

одинокий батько з дитиною – 1758 євро (13105 крон);

дорослий без дітей – 880 євро (6353 крон);

(6353 крон); батько і мати – 1230 євро (9170 крон);

повнолітній до 30 років, що проживає разом з батьками – 379 євро (2823 крон).

бонус за складання іспиту з мови на рівень Dansk 2 – 229 євро (1705 крон) на місяць протягом 6 місяців. Або тим, хто має встановлений діагноз, що заважає отримати рівень Dansk 2.

Фото: Місто в Данії (pixabay.com)

Ірландія – скорочені виплати перші 3 місяці

Ірландія надає чи не найщедрішу соціальну допомогу українським біженцям. Щотижневі виплати для дорослих складають 206 євро (832 євро на місяць). Додатково держава надає безкоштовне житло на необмежений термін – переважно це готельні номери. Також передбачені виплати на дітей в Ірландії – близько 140 євро на місяць.

Водночас уряд Ірландії з лютого 2024 року запроваджує обмеження виплат для новоприбулих біженців, які житимуть у державному житлі. Місця надаватимуть до 90 днів. Упродовж цього часу виплати складатимуть 38,80 євро на тиждень. Виплати для дітей не зміняться і будуть на рівні 29,80 євро. Тобто матір з дитиною отримуватиме 275 євро на місяць.

Після виселення із державного житла, коли про дах над головою біженці дбатимуть самостійно, виплати мають підвищити.

Фото: Українські біженці в Ірландії (gettyimages.com)

Батьки, які одні виховують дітей до 14 років, не зобов'язані шукати роботу. Вони можуть мати часткову зайнятість до 19 годин на тиждень і заробляти до 165 євро, щоб отримувати виплати в 208 на тиждень та допомогу на дітей.

Німеччина – розмір допомоги у 2024 році зріс

Із 1 січня 2024 року стандартні розміри соціальної допомоги та допомоги громадянам зросли на 12%. Допомога Bürgergeld (громадянська допомога) виплачується як основне забезпечення для шукачів роботи. Виплата належить як німецьким громадянам, так і українцям із тимчасовим захистом.

Суми виплат такі:

самотні особи/самотні батьки – 563 євро ;

; у сімейній парі на одного партнера – 506 євро;

дорослі у закладах – 451 євро;

підлітки 14-17 років – 471 євро;

діти 6-13 років – 390 євро;

діти до 5 років – 357 євро.

Тобто сім'я, яка складається із матері та двох дітей віком 6 і 14 років, отримуватиме 1424 євро. Додатково центр зайнятості виділяє 750-850 євро на людину на оренду житла.

Суми на особисте шкільне приладдя також збільшують приблизно на 12%. В першій половині навчального року виплати зростуть до 130 євро, а в другій половині навчального року – до 65 євро.

Фото: Українські біженці у Німеччині (gettyimages.com)

Норвегія – близько 1400 євро під час навчання

Норвегія приймає українських біженців після тимчасового захисту в іншій країні. Через це та значну соціальну підтримку країна стикнулася із великим потоком людей.

Громадяни України з тимчасовим захистом отримують виплати приблизно у 650 євро на дорослого та 300-400 євро на кожну дитину.

Біженці мають право пройти вступну (інтеграційну) програму, яка включає норвезьку мову та соціальні науки. Під час проходження інтеграційної програми українці можуть отримувати близько 1400 євро на місяць. Із цих коштів вони самостійно сплачують за житло та комунальні послуги. Водночас можна попросити про додаткову допомогу до прожиткового мінімуму.

Під час проходження інтеграційної програми біженці можуть попросити про матеріальну допомогу на дітей у розмірі 88 євро на місяць. Ці виплати можна отримати через рік проживання у Норвегії.

Фото: Українські біженці у Норвегії (gettyimages.com)

Уряд Норвегії вирішив посилити правила для українців, щоб знизити привабливість країни. Зокрема, інтеграційні виплати для пар без дітей можуть скоротити на 530 євро на місяць.

Одноразову виплату при народженні дитини у 8200 євро уряд пропонує надавати тільки тим біженцям, які проживуть у Норвегії 12 місяців.

Також Норвегія виплачує кошти на повернення додому та облаштування на перший час – 1500 євро.