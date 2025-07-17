RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

От 5 до 9 тысяч гривен: где в Украине самые низкие и самые высокие пенсии

Фото: пенсионеры в Киеве получают 8,9 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Самые высокие пенсии в Украине у жителей столицы и индустриальных регионов. На западе страны пенсии несколько ниже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным на 1 июля 2025 года среди регионов Украины самые высокие пенсии в Киеве - 8 857 гривен.

Далее идут Донецкая (7 840 гривен), Луганская (7 322 гривен), Днепропетровская (7 134 гривен) и Киевская области (6 814 гривна).

Самые низкие пенсии в Тернопольской (4 967 гривен), Черновицкой (5 137 гривна) и Закарпатской (5 211 гривен) областях.

 

Пенсии в Украине

Напомним, средний размер пенсии на 1 июля 2025 года составил 6 410,17 гривен. Пенсии выросли на 621,12 гривен или на 10,7%.

Число пенсионеров с начала года сократилось на 83 908 человек до 10 259 722 человек.

Более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен. Пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 1,5 млн украинцев. Это составляет 14,8% от общего числа пенсионеров.

По данным ПФУ, в мае больше всего пенсионеров было в Днепропетровской области - 874,7 тысяч человек. Кроме того, в Киеве 750,1 тысяч пенсионеров, в Харьковской области - 704,4 тысяч, во Львовской области - 670,4 тысяч, в Донецкой области - 607,2 тысяч человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсии в УкраинеПенсия в Украине