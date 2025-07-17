От 5 до 9 тысяч гривен: где в Украине самые низкие и самые высокие пенсии

Пенсии в Украине

Напомним, средний размер пенсии на 1 июля 2025 года составил 6 410,17 гривен. Пенсии выросли на 621,12 гривен или на 10,7%.

Число пенсионеров с начала года сократилось на 83 908 человек до 10 259 722 человек.

Более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен. Пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 1,5 млн украинцев. Это составляет 14,8% от общего числа пенсионеров.

По данным ПФУ, в мае больше всего пенсионеров было в Днепропетровской области - 874,7 тысяч человек. Кроме того, в Киеве 750,1 тысяч пенсионеров, в Харьковской области - 704,4 тысяч, во Львовской области - 670,4 тысяч, в Донецкой области - 607,2 тысяч человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.