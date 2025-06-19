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В каких регионах Украине больше всего пенсионеров и где они получают деньги

Украина, Четверг 19 июня 2025 18:30
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В каких регионах Украине больше всего пенсионеров и где они получают деньги Фото: Пенсии в Украине получают 10,333 млн человек (facebook_com_ukrposhta)
Автор: Александр Белоус

В мае 2025 года общая численность пенсионеров в Украине составляла 10 млн 333 тысяч человек. Это на 15,1 тысяч меньше, чем в декабре прошлого года (10 млн 348,1 тысяч).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Где больше всего пенсионеров

По данным ПФУ, больше всего пенсионеров было в Днепропетровской области - 874,7 тысяч человек. Кроме того, в Киеве 750,1 тысяч пенсионеров, в Харьковской области - 704,4 тысяч, во Львовской области - 670,4 тысяч, в Донецкой области - 607,2 тысяч человек.

Информация о численности получателей пенсий через банки и выплатные объекты почтовой связи за май 2025 года (тысяч человек)
В каких регионах Украине больше всего пенсионеров и где они получают деньги

Через текущие счета в банках пенсии получают 8 млн 439,2 тысяч. Остальные 1 млн 893,8 тысяч пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".

Получатели пенсий могут получать выплаты через отделения почтовой связи или на банковский счет.

Получатель выплаты самостоятельно выбирает способ получения выплаты, включая любой из уполномоченных банков. Актуальный перечень банков размещен на сайте Министерства финансов Украины.

Рейтинг банков

По состоянию на 1 июня 2025 года доля ПриватБанка в выплате пенсий составляет 57,8%. В этом госбанке получают деньги 4,901 млн человек. На втором месте государственный Ощадбанк (31,4%, пенсии получают 2,649 млн человек).

В банке иностранной банковской группы Райффайзен Банк пенсии получают 302 тысячи человек (3,6%). В других банках получают деньги 587,5 тысяч человек (6,9%).
В каких регионах Украине больше всего пенсионеров и где они получают деньги

По данным ПФУ, сумма перечисления средств через банки за январь-май 2025 года составила 277,4 млрд гривен, что на 12,1% больше, чем в 2024 году (247,4 млрд гривен).
В каких регионах Украине больше всего пенсионеров и где они получают деньги

Пенсии в Украине

Напомним, в декабре 2024 года общая численность пенсионеров в Украине составляла 10,348 млн человек, что на 203,4 тысяч меньше, чем год назад.

По состоянию на 1 апреля 2025 года средняя пенсия составляла 6 341 гривну. Среди регионов Украины самые высокие пенсии в Киеве - 8 708 гривен. Далее идут Донецкая (7 814 гривен), Луганская (7 314 гривен), Днепропетровская области (7 082 гривен) и Киевская области (6 671 гривна).

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