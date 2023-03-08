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От +17 до -2. Синоптик предупредила о "скачке" погоды

Фото: синоптик предупредила о "скачке" погоды в Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра по всей Украине ожидается теплая погода до +17-18 градусов, но затем температура воздуха резко снизится до -2 градусов. Также возможны снег и порывистый ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз погоды синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Прыжок до +18 градусов, затем - вниз до -2 градусов, дождь - мокрый снег, штиль - штормовой ветер, западный, затем южный, затем северо-западный", - рассказала она.

Как сообщалось, ранее синоптик дала прогноз до выходных.

Напомним, погода в Украине будет постепенно меняться в сторону потепления, но зима пока будет заявлять о своих правах и снегом, и похолоданием. Тем не менее уже с середины марта мы ощутим, что весна уже идет.

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