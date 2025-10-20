От 16% до 46%: как сократилось потребление топлива в Украине с начала войны

С начала полномасштабного вторжения Украина потеряла часть потребления отдельных видов топлива.
Об этом сказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн во время форума РБК-Украина "Энергия, которая держит Украину".
По словам Куюна, еще до 2022 года объемы потребления топлива ежегодно росли примерно на 5%, в первую очередь за счет дизельного топлива.
"Много было драйверов, например, "большое строительство". За счет развития дорог мы ежегодно добавляли по полмиллиона тонн дизтоплива", - отметил эксперт.
Однако с началом большой войны тенденция резко изменилась. "Мы видим в 2022 году спад, потом небольшое восстановление, даже плато. А сейчас снова фиксируем снижение потребления", - сказал Куюн.
По его словам, рынок бензина и дизеля сократился на 16-17%, а рынок сжиженного газа упал почти наполовину - на 46%.
"Причины очевидны - потеря территорий, миграция населения, падение экономической активности", - добавил он.
До 2022 года большая часть импорта поступала из России и Беларуси.
"Если посмотреть на 2021 год, то вся левая часть слайда - это Россия и Беларусь. А сегодня структура совсем другая. Основные поставщики - это Румыния, Польша, Германия, Литва", - пояснил Куюн.
После начала войны количество стран-поставщиков топлива в Украину увеличилось с 24 до 47.
"Война заставила нас построить более диверсифицированный и надежный рынок без зависимости от одного источника. Мы фактически показали миру, что без российского топлива можно жить", - подчеркнул эксперт.
Он также добавил, что сейчас на украинских заправках появилось топливо даже из США, Саудовской Аравии и Катара.
"Если бы мне в 2020 году сказали, что мы будем продавать топливо из США, я бы не поверил. А сейчас это обыденность", - отметил Куюн.
До 2022 года 98% топлива импортировали по железной дороге. "Сегодня структура стала более равномерной - есть поставки и морем, и автомобилями. Именно бензовозы спасли нас в 2022 году", - сказал директор "А-95".
По его словам, парк бензовозов вырос в четыре раза - с 1,5 до 6 тысяч единиц. Кроме того, в Украине построены новые пункты перевалки топлива на железнодорожных переходах с ЕС.
"Мы диверсифицировали не только географию поставок, но и транспортную структуру. Теперь у нас нет зависимости от железной дороги или портов", - подчеркнул Куюн.
По словам эксперта, перелом в работе рынка произошел в 2022 году после решения правительства снять госрегулирование цен.
"Это была единственная правильная вещь, которая позволила преодолеть кризис. Просто дали возможность всем привозить топливо. И буквально за три месяца мы преодолели самый глубокий кризис в истории", - рассказал Куюн.
Он пояснил, что после насыщения рынка конкуренция усилилась, наценки снизились, и количество импортеров сократилось.
"Однако их все равно больше, чем было в 2021 году. Например, сегодня в Украине 148 импортеров дизельного топлива, тогда как в Польше всего десять", - уточнил он.
Куюн отметил, что несмотря на опасения относительно монополизации, украинский рынок остается открытым.
"Видим, что среди крупнейших поставщиков и сети - OKKO, WOG, UPG, "Укрнафта", и оптовые компании. В общем 148 компаний. О какой монополии может идти речь?" - отметил он.
По мнению эксперта, главное достижение рынка после 2022 года - диверсификация поставок и способность быстро адаптироваться к кризисам. "Мы стали более гибкими, и это оптимальная модель для страны в состоянии войны", - подытожил Куюн.
Розничные цены на бензин и дизель в Украине почти не изменились в сентябре 2025 года. Цены на бензин А-95 составили 58,71 гривны за литр (-0,13 гривны за месяц), на дизельное топливо 55,86 гривны за литр (-0,12 гривны), на автогаз 34,31 гривны за литр (-0,12 гривны).
НБУ не ожидает существенных изменений цены топлива до конца года. По итогу оно вырастет менее чем на 10%. В среднесрочные прогнозы НБУ заложен боковой тренд цен на нефть, в связи с чем цены также будут стабильными.