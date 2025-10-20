От 16% до 46%: как сократилось потребление топлива в Украине с начала войны

Рынок сократился на фоне войны

По словам Куюна, еще до 2022 года объемы потребления топлива ежегодно росли примерно на 5%, в первую очередь за счет дизельного топлива.

"Много было драйверов, например, "большое строительство". За счет развития дорог мы ежегодно добавляли по полмиллиона тонн дизтоплива", - отметил эксперт.

Однако с началом большой войны тенденция резко изменилась. "Мы видим в 2022 году спад, потом небольшое восстановление, даже плато. А сейчас снова фиксируем снижение потребления", - сказал Куюн.

По его словам, рынок бензина и дизеля сократился на 16-17%, а рынок сжиженного газа упал почти наполовину - на 46%.

"Причины очевидны - потеря территорий, миграция населения, падение экономической активности", - добавил он.



Украина отказалась от российского топлива

До 2022 года большая часть импорта поступала из России и Беларуси.

"Если посмотреть на 2021 год, то вся левая часть слайда - это Россия и Беларусь. А сегодня структура совсем другая. Основные поставщики - это Румыния, Польша, Германия, Литва", - пояснил Куюн.



После начала войны количество стран-поставщиков топлива в Украину увеличилось с 24 до 47.

"Война заставила нас построить более диверсифицированный и надежный рынок без зависимости от одного источника. Мы фактически показали миру, что без российского топлива можно жить", - подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что сейчас на украинских заправках появилось топливо даже из США, Саудовской Аравии и Катара.

"Если бы мне в 2020 году сказали, что мы будем продавать топливо из США, я бы не поверил. А сейчас это обыденность", - отметил Куюн.

Топливо доставляют всеми путями

До 2022 года 98% топлива импортировали по железной дороге. "Сегодня структура стала более равномерной - есть поставки и морем, и автомобилями. Именно бензовозы спасли нас в 2022 году", - сказал директор "А-95".

По его словам, парк бензовозов вырос в четыре раза - с 1,5 до 6 тысяч единиц. Кроме того, в Украине построены новые пункты перевалки топлива на железнодорожных переходах с ЕС.

"Мы диверсифицировали не только географию поставок, но и транспортную структуру. Теперь у нас нет зависимости от железной дороги или портов", - подчеркнул Куюн.



Либерализация рынка преодолела кризис

По словам эксперта, перелом в работе рынка произошел в 2022 году после решения правительства снять госрегулирование цен.

"Это была единственная правильная вещь, которая позволила преодолеть кризис. Просто дали возможность всем привозить топливо. И буквально за три месяца мы преодолели самый глубокий кризис в истории", - рассказал Куюн.

Он пояснил, что после насыщения рынка конкуренция усилилась, наценки снизились, и количество импортеров сократилось.

"Однако их все равно больше, чем было в 2021 году. Например, сегодня в Украине 148 импортеров дизельного топлива, тогда как в Польше всего десять", - уточнил он.



Украинский рынок остался конкурентным

Куюн отметил, что несмотря на опасения относительно монополизации, украинский рынок остается открытым.

"Видим, что среди крупнейших поставщиков и сети - OKKO, WOG, UPG, "Укрнафта", и оптовые компании. В общем 148 компаний. О какой монополии может идти речь?" - отметил он.

По мнению эксперта, главное достижение рынка после 2022 года - диверсификация поставок и способность быстро адаптироваться к кризисам. "Мы стали более гибкими, и это оптимальная модель для страны в состоянии войны", - подытожил Куюн.

