Ждать морозов или тепла? Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в феврале
Синоптики рассказали украинцам, какую погоду им ожидать в феврале 2023 года. Так, в следующем месяце средняя температура воздуха будет колебаться от -3 мороза до +2 градусов тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Краткая климатическая характеристика
Синоптики обращают внимание, что речь идет не о прогнозе, а анализе за прошлые годы - многолетний режим погоды в феврале в Украине, а следовательно:
- средняя месячная температура воздуха составляет от 0 до -6 градусов мороза, на юге и Закарпатье местами +1 +4 тепла,
- абсолютный минимум температуры в пределах -15 -39 градусов мороза,
- абсолютный максимум температуры +12 +20 градусов тепла, на юге и юго-западе до +24 тепла.
- среднее месячное количество осадков 22-89 мм, в Карпатах до 108 мм.
Прогноз погоды
По данным Укргидрометцентра, касательно среднемесячной температуры и количества осадков в следующем месяце ожидаем следующие показатели:
- средняя месячная температура ожидается от -3 мороза до +2 тепла, что на 1.5-2 градуса выше нормы.
- при этом месячное количество осадков ожидается 29-83 мм, что находится в пределах нормы.
Напомним, сегодня в Украине в некоторых регионах ожидается мокрый снег.
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