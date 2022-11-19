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Исторический рекорд: безморозный период в Киеве продолжался 225 дней

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Украина, Суббота 19 ноября 2022 14:48
Исторический рекорд: безморозный период в Киеве продолжался 225 дней Фото: морозы у Киева начались рекордно поздно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В четверг, 17 ноября, в Киеве впервые этой осенью температура воздуха снизилась до минус 1,2 градусов, что свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился с 6 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным климатологов, в текущем году отмечен рекордно долгий безморозный период - 225 дней.

Средняя многолетняя дата первого заморозка в воздухе - 21 октября, а средняя продолжительность безморозного периода равна 197 дням. Самые короткие безморозные периоды в столице были в 1902 и 1945 годах - всего 144 дня.

"Несмотря на то, что зима уже напомнила о себе, ее метеорологическое начало произойдет, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0 градусов в сторону понижения. Средняя дата такого перехода в Киеве приходится на 29 ноября", - говорится в сообщении.

Напомним, метеорологическая осень пришла в Киев 2 сентября - на две недели раньше срока.

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