Не трогай! Как выглядит взрывчатка, которую находят во дворах и парках

Как отмечают спасатели, сегодня взрывоопасные предметы можно встретить не только в лесах, но и во дворах, парках, возле водоемов - повсюду. Даже в местах, где играют дети. К тому же не всегда такие предметы очевидны: мины, снаряды, осколки ракет или дронов.

Враг нередко маскирует взрывчатку в жестяных банках, игрушках, рюкзаках и тому подобное. Также стоит обращать внимание на предметы, оставленные в людных местах, которые выглядят новыми или как будто специально оставленными.

Иногда такие вещи могут быть перемотаны скотчем, с прикрепленными проводами.

Как действовать, когда наткнулись на опасный предмет:

не подходите!

не трогайте!

отойдите на безопасное расстояние и вернитесь обратно тем же путем.

позвоните 101!

по возможности предупредите других, чтобы туда не приближались, указывая на ориентиры.

Важно также объяснить детям, как выглядят взрывоопасные предметы и что их нельзя трогать ни в коем случае - даже если это оставленная игрушка на скамейке в парке.

Также спасатели показали на фото, как могут выглядеть различные взрывоопасные предметы.

"Покажите эти фото детям и напомните: к таким находкам нельзя приближаться и трогать, о них нужно обязательно сообщить взрослым", - сообщили в ГСЧС.

Фото: спасатели предупреждают о взрывоопасных предметах (facebook.com DSNSKHARKIV)