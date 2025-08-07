Не трогай! Как выглядит взрывчатка, которую находят во дворах и парках

Взрывоопасные предметы в Украине все чаще находят во дворах и парках. Спасатели призывают не подходить и не трогать такие "находки".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Telegram.
Как отмечают спасатели, сегодня взрывоопасные предметы можно встретить не только в лесах, но и во дворах, парках, возле водоемов - повсюду. Даже в местах, где играют дети. К тому же не всегда такие предметы очевидны: мины, снаряды, осколки ракет или дронов.
Враг нередко маскирует взрывчатку в жестяных банках, игрушках, рюкзаках и тому подобное. Также стоит обращать внимание на предметы, оставленные в людных местах, которые выглядят новыми или как будто специально оставленными.
Иногда такие вещи могут быть перемотаны скотчем, с прикрепленными проводами.
Важно также объяснить детям, как выглядят взрывоопасные предметы и что их нельзя трогать ни в коем случае - даже если это оставленная игрушка на скамейке в парке.
Также спасатели показали на фото, как могут выглядеть различные взрывоопасные предметы.
"Покажите эти фото детям и напомните: к таким находкам нельзя приближаться и трогать, о них нужно обязательно сообщить взрослым", - сообщили в ГСЧС.
Фото: спасатели предупреждают о взрывоопасных предметах (facebook.com DSNSKHARKIV)
Ранее сообщалось, что возле мест, где обнаружили взрывоопасные предметы и еще не обезвредили, устанавливают специальные знаки. Их можно заметить на границах загрязненных участков, вдоль троп и дорог. А также, у входов на опасные территории.
Также недавно на Черниговщине ребенок поднял неизвестный предмет, который сразу взорвался. Мальчика госпитализировали с ранениями. К сожалению такие случаи не единичны.